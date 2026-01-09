¡Ú°ìÈ¯¥¢¥¦¥È¡Û¡ÖÇ¯´Ö220Ëü±ß¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤ÎÍî¤È¤··ê¤È¤Ï¡©
ËÜÏ¢ºÜ¤Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë´Ø¤¹¤ëË¡Î§¤äÀÇ¶â¤Î´ðËÜ¤«¤é¡¢ÁêÂ³Áè¤¤¤ÎºÛÈ½Îã¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¤Ç¸«¤é¤ì¤ë¥Ý¥¤¥ó¥È¤ò³Ø¤Ö¤â¤Î¤Ç¤¹¡£Ãø¼Ô¤ÏÁêÂ³ÀìÌçÀÇÍý»Î¤ÎµÌ·ÄÂÀ»á¤Ç¡¢ÁêÃÌ¼ÂÀÓ¤Ï5000¿ÍÄ¶¡£¡Ø¤Ö¤Ã¤Á¤ã¤±ÁêÂ³¡ÚÁýÊä²þÄûÈÇ¡Û¡Ù¤ò½ÐÈÇ¤·¡¢°ä¸À½ñ¡¢ÁêÂ³ÀÇ¡¦Â£Í¿ÀÇ¡¢ÉÔÆ°»º¡¢ÀÇÌ³Ä´ºº¡¢³Æ¼ï¼êÂ³¤È¤¤¤Ã¤¿´ÑÅÀ¤«¤éÁêÂ³¤Î¸½¼Â¤òÅÁ¤¨¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£2024Ç¯¤«¤é»Ï¤Þ¤Ã¤¿¡ÖÂ£Í¿ÀÇ¤Î¿·¥ë¡¼¥ë¡×Åù¡¢ÁêÂ³¤ÎºÇ¿·¥È¥ì¥ó¥É¤òÊ¹¤¤Þ¤·¤¿¡£
¡¡ËÜÆü¤Ï¡ÖÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤ªÏÃ¤ò¤·¤Þ¤¹¡£Ç¯ËöÇ¯»Ï¡¢ÁêÂ³¤Ë¤Ä¤¤¤Æ²ÈÂ²¤ÇÏÃ¤·¹ç¤Ã¤¿Êý¤âÂ¿¤¤¤«¤È»×¤¤¤Þ¤¹¡£¤¼¤Ò»²¹Í¤Ë¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡¡ºÇ¶á¤è¤¯ÏÃÂê¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤¬¡¢¡ÖÉã¤ÏÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¡¢Êì¤ÏÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Ë¤¹¤ì¤Ð¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ç¯´Ö220Ëü±ß¤Þ¤ÇÌµÀÇ¤ÇÀ¸Á°Â£Í¿¤¬¤Ç¤¤ë¡×¤È¤¤¤¦ÏÃ¤Ç¤¹¡£
¡¡Â£Í¿ÀÇ¤Ë¤Ï¡¢Âç¤¤¯Ê¬¤±¤Æ¡ÖÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤È¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤Î2Êý¼°¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£ÍÌ¾¤Ê¤Î¤ÏÎñÇ¯²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Î¤Û¤¦¤Ç¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÏÈó²ÝÀÇ¡¢¤½¤ì¤òÄ¶¤¨¤¿Ê¬¤ËÂÐ¤·¤ÆÂ£Í¿ÀÇ¤¬¤«¤«¤ë¤È¤¤¤¦¤â¤Î¤Ç¤¹¡£°ìÊý¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤È¤Ï¼¡¤Î¤è¤¦¤Ê¤·¤¯¤ß¤Ç¤¹¡£
¡¦Â£Í¿»þ¤Ë2500Ëü±ß¤Þ¤ÇÈó²ÝÀÇ¡ÊÄ¶¤¨¤ë¤È°ìÎ§20¡ó¤ÎÂ£Í¿ÀÇ¡Ë
¡¦¤¿¤À¤·¡¢¤½¤ÎÂ£Í¿ºâ»º¤Ï¡¢Â£Í¿¼Ô¤¬Ë´¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¡ÖÁêÂ³ºâ»º¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¡×¤³¤È¤Ç¡¢ÁêÂ³ÀÇ¤ÎÂÐ¾Ý¤Ë¤Ê¤ë
¡¡¤Ä¤Þ¤ê¡¢Â£Í¿»þ¤Ë¤ÏÈó²ÝÀÇ¤Ç¤â¡¢ÁêÂ³»þ¤Ë¡ÈÀº»»¡É¤·¤Æ²ÝÀÇ¤µ¤ì¤ë¤¿¤á¡¢¡ÖÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¡×¤È¤¤¤¦Ì¾Á°¤¬¤Ä¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
2024Ç¯¤«¤é¤Ï¡¢110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤Ê¤é¡È´°Á´Èó²ÝÀÇ¡É¤Ë¡ª
¡¡2024Ç¯1·î1Æü¤«¤é¤ÎÀÇÀ©²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤òÁªÂò¤·¤¿Êý¤Ï¡¢Ç¯´Ö110Ëü±ß¤Þ¤Ç¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¡ÁêÂ³»þ¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤Ê¤¤¡¢¢Â£Í¿ÀÇ¤Î¿½¹ð¤âÉÔÍ×¡¢¤È¤¤¤¦¡È´°Á´Èó²ÝÀÇ¡É¤Î°·¤¤¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤·¤¿¡£¤³¤Î²þÀµ¤Ë¤è¤ê¡¢ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇÀ©ÅÙ¤Ï¤³¤ì¤Þ¤Ç°Ê¾å¤Ë»È¤¤¤ä¤¹¤¯¤Ê¤Ã¤¿¤È¸À¤¨¤ë¤Ç¤·¤ç¤¦¡£
¡¡¤µ¤Æ¡¢¡ÖÇ¯´Ö220Ëü±ß¤ÎÀ¸Á°Â£Í¿¡×¤ÎÏÃ¤ËÌá¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡À©ÅÙ¤ÎÁªÂò¤ÏÂ£Í¿¼Ô¤È¼õÂ£¼Ô¤Î¡È¥Ú¥¢¡É¤Ç¹Í¤¨¤ë¤Î¤Ç¡¢Éã¢ªÄ¹ÃË¤ÏÀº»»¡¢Êì¢ªÄ¹ÃË¤ÏÎñÇ¯¡¢¤È¤¤¤¦ÁÈ¤ß¹ç¤ï¤»¼«ÂÎ¤ÏÀß·×¤È¤·¤ÆÀ®¤êÎ©¤Á¤Þ¤¹¡£¸«¤«¤±¾å¤Ï¡ÖÌµÀÇ¤ÎÏÈ¤¬Áý¤¨¤¿¡×¤è¤¦¤Ë±Ç¤ë¤Î¤Ç¡¢¤¿¤·¤«¤ËÌ¥ÎÏÅª¤Ë¸«¤¨¤Þ¤¹¡£¤¿¤À¤·¡¢¤³¤ÎÏÃ¤ò¡Ö¤Ç¤¤ë¡áÆÀ¡×¤È¼õ¤±¼è¤ë¤È´í¸±¤Ç¤¹¡£
1¤ÄÌÜ¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¡Íî¤È¤··ê¤Î1¤ÄÌÜ¤Ï¡¢ÎñÇ¯Â¦¤ÎÂ£Í¿¤Ë¤Ï¡ÈÁêÂ³¤Î¥¿¥¤¥ß¥ó¥°¼¡Âè¤ÇÌá¤Ã¤Æ¤¯¤ë¡É¥ê¥¹¥¯¤¬»Ä¤ë¤³¤È¤Ç¤¹¡£ÎñÇ¯Â£Í¿¤Ï¡¢°ìÄê´ü´ÖÆâ¤ÎÂ£Í¿¤¬ÁêÂ³ÀÇ¤Î·×»»¤Ë²Ã»»¤µ¤ì¤ë¾ì¹ç¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤Ä¤Þ¤êÊì¤«¤é¤ÎÎñÇ¯Ê¬¤¬¡¢Êì¤ÎÁêÂ³¤¬µ¯¤¤¿¤È¤¤Ë¾ò·ï¤Ë¤è¤Ã¤Æ¤ÏÁêÂ³ÀÇ·×»»¤ËÁÈ¤ßÌá¤µ¤ì¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£¤½¤¦¤Ê¤ë¤È¡Ö220Ëü±ß¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¤«¤éÀáÀÇ¤Ë¤Ê¤ë¡×¤È¤¤¤¦´üÂÔ¤¬¡¢¤½¤Î¤Þ¤Þ¼Â¸½¤¹¤ë¤È¤Ï¸Â¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¤³¤³¤Ï¡Ö¸å¤«¤é¤ï¤«¤ë¡×À¼Á¤¬¤¢¤ë¤Î¤Ç¡¢ÌµÍý¤Ë220Ëü±ß¤òÁÀ¤¤¤Ë¤¤¤¯¤è¤ê¡¢¾ò·ï¤¬¹ç¤¦¤Ê¤é»È¤¦¡¢¤¯¤é¤¤¤Î²¹ÅÙ´¶¤¬¤Á¤ç¤¦¤É¤¤¤¤¾ìÌÌ¤âÂ¿¤¤¤Ç¤¹¡£
2¤ÄÌÜ¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¡Íî¤È¤··ê¤Î2¤ÄÌÜ¤Ï¡¢¡Ö110Ëü±ß¤Î°·¤¤¡×¤ò´ª°ã¤¤¤¹¤ë»ö¸Î¤Ç¤¹¡£ÎñÇ¯²ÝÀÇ¤Î110Ëü±ß¤Ï¡¢Â£Í¿¼Ô¤´¤È¤Ë»È¤¨¤ëÏÈ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢¼õÂ£¼ÔÂ¦¤ÇÇ¯´Ö¤Î¹ç·×¤ËÂÐ¤·¤Æ¸ú¤¯ÏÈ¤Ç¤¹¡£¤Ä¤Þ¤ê¡¢Æ±¤¸Ç¯¤ËÊ£¿ô¤Î¿Í¤«¤é¤â¤é¤Ã¤Æ¤â¡¢¹ç·×¤Ç110Ëü±ß¤òÄ¶¤¨¤ë¤È²ÝÀÇÂÐ¾Ý¤¬½Ð¤Æ¤¤Þ¤¹¡£¤µ¤é¤ËÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤ÎÇ¯110Ëü±ß¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤â¡¢Ê£¿ô¤ÎÆÃÄêÂ£Í¿¼Ô¤¬Íí¤à¤È°·¤¤¤¬Ã±½ã¤Ê¡ÖÂ¤·»»¡×¤Ë¤Ê¤é¤Ê¤¤¾ìÌÌ¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤³¤³¤ò»×¤¤¹þ¤ß¤Ç¿Ê¤á¤ë¤È¡¢¡ÖÁÛÄê¤·¤Æ¤¤¤¿Èó²ÝÀÇÏÈ¤¬¤Ê¤¤¡×¡ÖÀÇ¶â¤¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤«¤éµ¤¤Å¤¤¤¿¡×¤È¤¤¤¦·Á¤ÇÂ»¤Ë¤Ê¤ê¤ä¤¹¤¤¤Î¤Ç¡¢Àß·×ÃÊ³¬¤ÇÃúÇ«¤Ë³ÎÇ§¤¹¤ëÉ¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤·¤Æ¡¢¤³¤ÎÊ»ÍÑÀß·×¤ò¹Í¤¨¤ë¤È¤¤Û¤É¡¢¤¤¤ï¤æ¤ë¡Ö7Ç¯¥ë¡¼¥ë¡×¤ò·Ú¤¯¸«¤Ê¤¤¤Û¤¦¤¬¤¤¤¤¤Ç¤¹¡£ÎñÇ¯Â£Í¿¤Î²Ã»»ÂÐ¾Ý´ü´Ö¤ÏºÇ½ªÅª¤Ë7Ç¯¤È¤¤¤¦°·¤¤¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤¯¤¿¤á¡¢Æ±¤¸¡ÖÊì¤ÎÎñÇ¯110Ëü±ß¡×¤Ç¤â¡¢¤¤¤ÄÁêÂ³¤¬µ¯¤¤ë¤«¤Ç¡ÈÌá¤ê¤ä¤¹¤µ¡É¤¬ÊÑ¤ï¤ê¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¤³¤½¡ÖÇ¯´Ö220Ëü±ß¡×¤È¤¤¤¦¿ô»ú¤À¤±¤¬ÆÈ¤êÊâ¤¤¹¤ë¤È´í¸±¤Ç¡¢²ÈÂ²¤ÎÇ¯Îð¤äÁêÂ³¤Î¸«ÄÌ¤·¤ÈÁêÀ¤¬¹ç¤Ã¤¿¤È¤¤Ë¤À¤±¸ú¤¯Æ»¶ñ¡¢¤ÈÂª¤¨¤Æ¤ª¤¯¤Î¤¬°ÂÁ´¤Ç¤¹¡£
3¤ÄÌÜ¤ÎÍî¤È¤··ê
¡¡ºÇ¸å¤ÎÍî¤È¤··ê¤Ï¡¢¡ÖÆÏ½Ð¤Î½Ð¤·Ëº¤ì¡×¤Ç¤¹¡£ÁêÂ³»þÀº»»²ÝÀÇ¤Ï¡¢¼«Æ°¤Ç»Ï¤Þ¤ëÀ©ÅÙ¤Ç¤Ï¤Ê¤¯¡¢Å¬ÍÑ¤·¤¿¤¤Â¦¤¬´ü¸ÂÆâ¤ËÆÏ½Ð¤ò½Ð¤¹É¬Í×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£¤½¤·¤Æ¤³¤ÎÆÏ½Ð¤Ï¡ÈÁê¼ê¡Ê¼õÂ£¼Ô¡Ë¤´¤È¡É¤ÎÏÃ¤Ë¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢»Ò¤É¤â¤¬Ê£¿ô¤¤¤ì¤Ð¿Í¿ôÊ¬¤Î¼êÂ³¤¤¬È¯À¸¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡À©ÅÙ¤ÎÂ»ÆÀ¤ò¸ì¤ëÁ°¤Ë¡¢¤³¤³¤Ç¤Ä¤Þ¤º¤¯¤È·×²è¤¬Êø¤ì¤Þ¤¹¡£¤À¤«¤é¡¢Àß·×¤¹¤ë¤Ê¤é¡ÖÃ¯¤Ë¡¢¤É¤ÎÀ©ÅÙ¤Ç¡¢¤¤¤¯¤éÅÏ¤¹¤«¡×¤À¤±¤Ç½ª¤ï¤é¤»¤º¡¢¡Ö¤¤¤Ä¡¢Ã¯¤¬¡¢¤É¤Î½ñÎà¤ò½Ð¤¹¤«¡×¤Þ¤Ç°ìÂÎ¤ÇÁÈ¤à¤³¤È¤¬¡¢¤¤¤Á¤Ð¤ó³Î¼Â¤ÊÂ»²óÈò¤Ë¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
