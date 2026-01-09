セメニョ移籍濃厚のボーンマス、アーセナルの18歳MFヌワネリのレンタル検討か…選手は残留を希望
ボーンマスが、アーセナルのU−２１イングランド代表MFイーサン・ヌワネリのレンタルでの獲得を検討しているようだ。7日、イギリス紙『インディペンデント』が伝えている。
現在18歳のヌワネリは昨季、公式戦37試合に出場して9ゴール2アシストという成績を残し、昨年8月には2030年6月まで契約を延長した。しかし、今季はここまでプレミアリーグでの先発出場はなく、公式戦全体でも途中出場を含めて11試合1ゴールにとどまっている。
ガーナ代表FWアントワーヌ・セメニョの移籍が濃厚視されているボーンマス。報道によると、同クラブはセメニョが抜けた場合の穴を埋めたいと考えており、同じく右サイドとしてプレー可能なヌワネリのレンタルを検討しているようだ。
一方で、ヌワネリ本人は、少なくとも今季終了までアーセナルにとどまる意向だという。また、アーセナルはヌワネリを定期的に出場させたいとは考えているが、ヌワネリは今季のタイトル争いを、多くのことを学べると機会とも捉えているようだ。
