£Ê£²¡¦½©ÅÄ¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷½ä¤ê¡¢£Ê¥ê¡¼¥°Â¦¤«¤é½©ÅÄ»Ô¤Ø¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¡Ä»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¾ï¼±¤¬¤Ê¤µ²á¤®¡×¤ÈÈãÈ½
¡¡¥µ¥Ã¥«¡¼£Ê£²¡¦¥Ö¥é¥¦¥Ö¥ê¥Ã¥Ä½©ÅÄ¤Î¿·¥¹¥¿¥¸¥¢¥àÀ°È÷¤ò½ä¤ê¡¢½©ÅÄ»Ô¤Î¾ÂÃ«½ã»ÔÄ¹¤Ï£¸Æü¡¢£±Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤ò¾å¸Â¤Ë¸¡Æ¤¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢ºòÇ¯£±£±·î¤Î¶¨µÄ¤Ç£Ê¥ê¡¼¥°Â¦¤«¤é¡Ö»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤µ¤ì¤¿¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¤Î»ÑÀª¤ò¡Ö¾ï¼±¤¬¤Ê¤µ²á¤®¤ë¡×¤ÈÈãÈ½¤·¤¿¡£
¡¡¡ÊµÆÃÓÏ¡¡Ë
¡¡»ØÅ¦¤ÏºòÇ¯£±£±·î£±£°Æü¡¢£µ£°£°£°¡Á£±Ëü¿Íµ¬ÌÏ¤Ç¿·Àß¡¦²þ½¤¤òÈæ³Ó¸¡Æ¤¤·¤Æ¤¤¤¿»Ô¤¬¡¢£Ê¥ê¡¼¥°¥¯¥é¥Ö¥é¥¤¥»¥ó¥¹»öÌ³¶É¤ËÃæ´Ö·ë²Ì¤òÊó¹ð¤¹¤ë¤¿¤á»ÔÌò½ê¤Ç³«¤¤¤¿¶¨µÄ¤Î¾ì¤Ç¤¢¤Ã¤¿¡£
¡¡ËÜ»æ¤¬»Ô¤Ø¤Î¾ðÊó¸ø³«ÀÁµá¤ÇÆþ¼ê¤·¤¿ÆâÉô»ñÎÁ¤Ë¤è¤ë¤È¡¢Æ±»öÌ³¶É¤ÎÃ´Åö¼Ô¤¬¡Ö½é´üÈñÍÑ¤âÂç»ö¤Ç¡¢ºÇ½é¤«¤éÂç¤¤Ê¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤¸¤ã¤Ê¤¯¤Æ¤â¤¤¤¤¡×¤È¤·¤Ê¤¬¤é¤â¡Ö¾å¸Â£±Ëü¿Í¤È¤¤¤¦¤Î¤Ï¡¢¤¢¤Þ¤ê¤Ë¤â»Ö¤¬Äã¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¡£ÃÏÊý¤Ç¤â£Ê£±¤Ë¤Ê¤ì¤ÐÊ¿¶Ñ£±Ëü¿Í¤òÄ¶¤¨¤ë¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¤½¤³¤Ë¤âÆÏ¤«¤Ê¤¤¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤ò½é´üÈñÍÑ¤òÍýÍ³¤ËÂ¤¤ë¤Î¤Ï¹çÍýÅª¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È»ØÅ¦¤·¤¿¡£
¡¡¤³¤ÎÈ¯¸À¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¡¢¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï£¸Æü¤Îµ¼Ô²ñ¸«¤Ç¡¢¼«¼£ÂÎ¤Î¥ª¡¼¥Ê¡¼¤Ï»ÔÌ±¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¡Ø»Ö¤¬Äã¤¤¡Ù¤È¤¤¤¦¸ÀÍÕ¤Ï¤½¤Î¤Þ¤Þ½©ÅÄ»ÔÌ±¤ËÂÐ¤¹¤ë¸ÀÍÕ¤Ë¤Ê¤ë¡£¤½¤Î¼«³Ð¤¬¤Ê¤¤¤È¤¹¤ì¤Ð¡¢¶Ë¤á¤Æ¾ï¼±¤¬¤Ê¤µ²á¤®¤ë¡×¤È½Ò¤Ù¤¿¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢¸øÀß¤Ç¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤òÀ°È÷¤¹¤ë¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢»ÔÌ±¤Ë¤â»¿ÈÝÎ¾ÏÀ¤¬¤¢¤ë¤È¤·¤¿¾å¤Ç¡¢¡Ö£Ê¥ê¡¼¥°Â¦¤¬ÐþËý¡Ê¤´¤¦¤Þ¤ó¡Ë¤ÊÂÖÅÙ¤ÇÎ×¤á¤Ð¡¢»ÔÌ±¤ÎÍý²ò¤òÆÀ¤ë¤Î¤ÏÆñ¤·¤¯¤Ê¤ë¡££Ê¥ê¡¼¥°¤Ï´Î¤ËÌÃ¤¸¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤È¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡ÆâÉô»ñÎÁ¤«¤é¤Ï¡¢¶¨µÄ¤ËÆ±ÀÊ¤·¤¿¥Ö¥é¥¦Â¦¤¬¡¢Ì±Àß¤À¤È¹ñ¤ÎÊä½õ¶â¤¬¼õ¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¤È¤·¡¢¡Ö»Ô¤ÎÉéÃ´¤ò²¼¤²¤ë¤¿¤á¤Ë¤â¸øÀß¤¬ÀäÂÐ¤À¤È»×¤¦¡×¤È°Õ¸«¤·¤¿¤³¤È¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¤Ê¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤ì¤Ë¾ÂÃ«»ÔÄ¹¤Ï¡Ö¥Ö¥é¥¦Â¦¤¬¤½¤ì¤ò·è¤á¤ë¼çÂÎ¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡£·èÄê¤¹¤ë¤Î¤Ï¸©µÄ²ñ¡¢»ÔµÄ²ñ¤À¡×¤ÈÀâÌÀ¡£ºòÇ¯£±£²·î¤Ë³«¤«¤ì¤¿»öÌ³¥ì¥Ù¥ë¤Î£³¼Ô¶¨µÄ¤Ç¤Ï¡¢¥Ö¥é¥¦¤ËÌ±ÀßÌ±±Ä¤Î²ÄÈÝ¤â´Þ¤á¤Æ²óÅú¤òµá¤á¤¿¤ÈÌÀ¤«¤·¤¿¡£
¡¡ÎëÌÚÃÎ»ö¤¬£³¼Ô¤Î¥È¥Ã¥×¶¨µÄ¤ò¡Öº£·îÃæ¤Ë¤Ï¤ä¤Ã¤¿Êý¤¬¤¤¤¤¡×¤ÈÈ¯¸À¤·¤¿¤³¤È¤Ë¤Ï¡¢¸©¡¢¥Ö¥é¥¦¤«¤é»Ô¤ÎÊý¿Ë¤ËÂÐ¤¹¤ë°Õ¸«¤ò¼õ¤±¼è¤Ã¤Æ¤«¤é¹Ô¤¦¤Ù¤¤À¤È¤·¤Æ¡¢¡Ö¥È¥Ã¥×²ñÃÌ¤Î»þ´ü¤Ïº£¤Î¤È¤³¤íÄê¤á¤é¤ì¤ë¤â¤Î¤Ç¤Ï¤Ê¤¤¡×¤È¤·¤¿¡£