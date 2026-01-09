この先1か月の気温は、寒暖の変化はあるものの、平均すると東日本・西日本を中心に高温傾向となりそうです。また、関東甲信・四国・九州南部・奄美・沖縄では、降水量が少ない見込みです。林野火災には注意が必要です。

■北日本（北海道・東北）

【天候の傾向】

北日本日本海側は、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、例年同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月10日から1月16日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。1月17日から1月23日頃にかけての気温は、北海道は「平年並み」で東北は「平年並みか高い」見込みです。1月24日から2月6日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北海道・東北日本海側で「平年並みか多い」でしょう。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。

■東日本（北陸・関東甲信・東海）

【天候の傾向】

北陸では、1月10日から1月16日頃にかけて、冬の季節風や低気圧の影響を受けやすいため、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。関東甲信・東海では、1月10日から1月23日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年より晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月10日から1月16日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年より高い」でしょう。東海は「平年並みか高い」見込みです。1月17日から1月23日頃にかけての気温は、北陸・東海で「平年並みか高い」見込みです。関東甲信は「平年より高い」でしょう。1月24日から2月6日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「ほぼ平年並み」の見込みです。

■西日本（近畿・中国・四国・九州）

【天候の傾向】

西日本日本海側では、1月17日から23日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年に比べて、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、この先、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。

【気温の傾向】

1月10日から1月23日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。1月24日から2月6日頃の気温についても、西日本各地で「平年並みか高い」見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰では「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「平年並みか少ない」でしょう。

■奄美・沖縄

【天候の傾向】

奄美・沖縄では、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年よりくもりや雨の日が少ないでしょう。

【気温の傾向】

1月10日から1月16日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。1月17日から1月23日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか高い」でしょう。沖縄は「平年並み」の見込みです。1月24日から2月6日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか高い」でしょう。沖縄は「平年並み」の見込みです。

【降水量と日照時間】

この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。

【期間中の日最高気温平年値】

【北日本】

1/10→2/9

札幌 -0.6℃〜-0.2℃

青森 1.7℃〜2.1℃

仙台 5.4℃〜6.0℃

【東日本】

1/10→2/9

新潟 5.1℃〜5.7℃

東京 9.5℃〜10.5℃

名古屋 9.1℃〜9.8℃

【西日本】

1/10→2/9

大阪 9.3℃〜9.9℃

広島 9.5℃〜10.4℃

高知 11.8℃〜12.6℃

福岡 9.9℃〜10.9℃

鹿児島 12.8℃〜14.0℃

【奄美・沖縄】

1/10→2/9

名瀬 17.2℃〜18.0℃

那覇 19.3℃〜20.0℃

■1か月予報（1月10日から2月9日までのまとめ）

＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞

北日本: 20%・40%・40%

東日本: 20%・30%・50%

西日本: 20%・30%・50%

奄美・沖縄:30%・30%・40%

＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:20%・40%・40%

北日本（太平洋側）:20%・40%・40%

東日本（日本海側）:20%・40%・40%

東日本（太平洋側）:60%・30%・10%

西日本（日本海側）:50%・30%・20%

西日本（太平洋側）:60%・30%・10%

奄美・沖縄 : 60%・30%・10%

＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・40%・20%

北日本（太平洋側）:40%・40%・20%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（太平洋側）:20%・30%・50%

西日本（日本海側）:20%・40%・40%

西日本（太平洋側）:20%・40%・40%

奄美・沖縄 : 20%・40%・40%

<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞

北日本（日本海側）:40%・30%・30%

東日本（日本海側）:40%・30%・30%

近畿北部・山陰: 40%・40%・20%

（参考:気象庁・週間予報・2週間気温予報・季節予報）