【1か月予報】関東甲信など少雨傾向
この先1か月の気温は、寒暖の変化はあるものの、平均すると東日本・西日本を中心に高温傾向となりそうです。また、関東甲信・四国・九州南部・奄美・沖縄では、降水量が少ない見込みです。林野火災には注意が必要です。
■北日本（北海道・東北）
【天候の傾向】
北日本日本海側は、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けやすく、例年よりくもりや雪の日が多い見込みです。北日本太平洋側では、例年同様に晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
1月10日から1月16日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「平年より高い」でしょう。1月17日から1月23日頃にかけての気温は、北海道は「平年並み」で東北は「平年並みか高い」見込みです。1月24日から2月6日頃にかけての気温は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北海道・東北日本海側で「平年並みか多い」でしょう。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日照時間は、北海道・東北日本海側で「平年並みか少ない」でしょう。東北太平洋側では「ほぼ平年並み」の見込みです。この先1か月の日本海側の降雪量は、北海道・東北ともに「ほぼ平年並み」でしょう。
■東日本（北陸・関東甲信・東海）
【天候の傾向】
北陸では、1月10日から1月16日頃にかけて、冬の季節風や低気圧の影響を受けやすいため、例年よりくもりや雪（または雨）の日が多い見込みです。関東甲信・東海では、1月10日から1月23日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年より晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
1月10日から1月16日頃にかけての気温は、北陸・関東甲信で「平年より高い」でしょう。東海は「平年並みか高い」見込みです。1月17日から1月23日頃にかけての気温は、北陸・東海で「平年並みか高い」見込みです。関東甲信は「平年より高い」でしょう。1月24日から2月6日頃にかけての気温は、東日本各地で「平年並みか高い」でしょう。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、北陸で「平年並みか多い」でしょう。関東甲信・東海では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、北陸で「平年並み」でしょう。関東甲信・東海では「平年より多い」見込みです。この先1か月の北陸の降雪量は「ほぼ平年並み」の見込みです。
■西日本（近畿・中国・四国・九州）
【天候の傾向】
西日本日本海側では、1月17日から23日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年に比べて、くもりや雪（または雨）の日が少ないでしょう。西日本太平洋側では、この先、例年と同様に晴れる日が多い見込みです。
【気温の傾向】
1月10日から1月23日頃にかけての気温は、西日本各地で「平年並みか高い」でしょう。1月24日から2月6日頃の気温についても、西日本各地で「平年並みか高い」見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、近畿北部・山陰では「平年並みか少ない」でしょう。近畿中南部・山陽・四国・九州では「平年より少ない」見込みです。この先1か月の日照時間は、西日本各地で「平年並みか多い」見込みです。この先1か月の降雪量は、近畿北部・山陰ともに「平年並みか少ない」でしょう。
■奄美・沖縄
【天候の傾向】
奄美・沖縄では、1月10日から1月16日頃にかけて、低気圧の影響を受けにくいとみられ、例年よりくもりや雨の日が少ないでしょう。
【気温の傾向】
1月10日から1月16日頃にかけての気温は、奄美・沖縄ともに「平年並み」でしょう。1月17日から1月23日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか高い」でしょう。沖縄は「平年並み」の見込みです。1月24日から2月6日頃にかけての気温は、奄美では「平年並みか高い」でしょう。沖縄は「平年並み」の見込みです。
【降水量と日照時間】
この先1か月の降水量は、奄美・沖縄ともに「平年より少ない」でしょう。この先1か月の日照時間は、奄美・沖縄ともに「平年並みか多い」見込みです。
【期間中の日最高気温平年値】
【北日本】
1/10→2/9
札幌 -0.6℃〜-0.2℃
青森 1.7℃〜2.1℃
仙台 5.4℃〜6.0℃
【東日本】
1/10→2/9
新潟 5.1℃〜5.7℃
東京 9.5℃〜10.5℃
名古屋 9.1℃〜9.8℃
【西日本】
1/10→2/9
大阪 9.3℃〜9.9℃
広島 9.5℃〜10.4℃
高知 11.8℃〜12.6℃
福岡 9.9℃〜10.9℃
鹿児島 12.8℃〜14.0℃
【奄美・沖縄】
1/10→2/9
名瀬 17.2℃〜18.0℃
那覇 19.3℃〜20.0℃
■1か月予報（1月10日から2月9日までのまとめ）
＜気温の確率予想・低い・平年並み・高い＞
北日本: 20%・40%・40%
東日本: 20%・30%・50%
西日本: 20%・30%・50%
奄美・沖縄:30%・30%・40%
＜降水量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:20%・40%・40%
北日本（太平洋側）:20%・40%・40%
東日本（日本海側）:20%・40%・40%
東日本（太平洋側）:60%・30%・10%
西日本（日本海側）:50%・30%・20%
西日本（太平洋側）:60%・30%・10%
奄美・沖縄 : 60%・30%・10%
＜日照時間の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・40%・20%
北日本（太平洋側）:40%・40%・20%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（太平洋側）:20%・30%・50%
西日本（日本海側）:20%・40%・40%
西日本（太平洋側）:20%・40%・40%
奄美・沖縄 : 20%・40%・40%
<降雪量の確率予想・少ない・平年並み・多い＞
北日本（日本海側）:40%・30%・30%
東日本（日本海側）:40%・30%・30%
近畿北部・山陰: 40%・40%・20%