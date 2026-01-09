YOASOBIのikura（25）が、5月に初の韓国単独公演を開催する。ライブエンターテインメントブランドのLIVETが8日、発表した。5月23日にソウルオリンピック公園オリンピックホールでコンサートを開く。韓国メディアが報じた。

韓国メディアのスターニュースは9日「グローバル的ビッグ・ユニットYOASOBIのボーカルでシンガー・ソングライターikuraがソウルで初めて公演する」と特集した。

今回のツアーは、昨年12月に発売された2枚目の正規アルバム「Laugh」発売を記念して行われるもので、日本2都市と韓国で開催を確定した。同メディアは「韓国コンサートはikuraの初の海外単独公演であるだけに、早くも国内ファンの熱い反応が続いている」と報じた。

また「ikuraは、J−POPブームの先頭走者として存在感を高めているユニットYOASOBIのボーカル。彼女は、シンガー・ソングライターとして多様な広告およびドラマ、映画、アニメーション音楽作業などに参加するかと思えば、代替不可能な音色とジャンルを合わせた繊細なボーカルで、全世界リスナーから多くの愛情を受けてきた」と伝えた。

一昨年12月には、YOASOBIとして2度目の韓国公演を行った。ikuraだけで、韓国で公演するのは初めてだ。韓国コンサートのチケットは、14日午後8時から16日まで、Weverseを通じて前売り販売。一般前売りチケットは、19日午後8時から韓国のメロンチケットでオープンされる。