『仮面ライダーW』真骨彫製法に「仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーW』より「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム」(11,000円)
仮面ライダーW究極の姿「仮面ライダーW サイクロンジョーカーエクストリーム」がS.H.Figuarts(真骨彫製法)シリーズに登場。
最大の特徴ともいえる「クリスタルサーバー」は特殊な彩色を施すことで、劇中のホログラムがかかった質感を追求。
さらに「ビッカーシールド」「プリズムソード」といった武器や5種のガイアメモリも付属し、劇中のアクションを再現することができる。
(C)石森プロ・東映
