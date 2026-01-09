『仮面ライダーキバ』真骨彫製法に「仮面ライダーサガ」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーキバ』より「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーサガ」(11,000円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーサガ」(11,000円)
『仮面ライダーキバ』より、「仮面ライダーサガ」が真骨彫製法シリーズに登場。
重厚感のある外装デザインを造形表現し、特徴的なステンドグラス状のエターナルグラスやエターナルラングを美麗なメタリック彩色で再現。
豊富なセット内容により、「ジャコーダー」の様々な形態を再現可能。「ジャコーダービュート」のムチにはワイヤーを採用し、ウィップアクションに対応する。
(C)石森プロ・東映
