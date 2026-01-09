Photo: 山田洋路

こちらは｢かいサポ（お買いものサポーターチーム）｣が編集・執筆した記事です。

「厚さ14cmから、容量46Lへ」スペック表の数字だけで、正直「これだ」と思いました。

普段は隙間に隠れて、必要なときだけ頼れる大容量になる「MORFU」。

そんな都合のいいスーツケースが、本当に実用レベルなのか？ 実際にガッツリ使って検証してみました。

ファーストインプレッション：これがスーツケース？

Photo: 山田洋路

「MORFU」を目の前にしての、第一声が、「荷物、本当に入るの？」でした。不安になるレベルのフラットな形状。デザインもかなりミニマルです。実際に手に取ってみると、ABS+PCハイブリッド素材特有の硬質感がしっかりあるのが印象的でした。

日本の激狭住宅事情を救う「14cm」

Photo: 山田洋路

まずは一番の特長である「使わないときの収納性」をチェック。公式スペックの「厚さ14cm」って、カタログ値だけじゃなくて実生活でどうなのよ？ と。

あえて、モノで溢れかえっている我が家のクローゼットで試してみました。結果…すんなり入りました。正直、感動。

普段ならデッドスペースになるわずかな隙間。ここにスルスルっと収まって存在感を消してくれます。

ワンルームや収納少なめなマンション住まいなら、この点が解決するだけで「買い」の理由になりそう。

「20秒で拡張」の操作性は？

Photo: 山田洋路

次に懸念していたのが変形ギミック。「組み立てが複雑で、空港のチェックインカウンター前でモタモタするのは恥ずかしい」という不安があったのですが、実際にやってみると拍子抜けするほどスムーズでした。

１．側面の留め具を外す ２．アコーディオンみたいに側面を展開 ３．底板をパタンとセット

これだけ。慣れれば20秒もかからないほど直感的につくれます。これなら、空港でお土産を買いすぎて急いで荷造りし直したいときでも、焦ることなく対応できそうです。通常28L（機内持ち込みサイズ）から最大46Lへの変化は、視覚的にも「これなら全部入る！」という安心感がすごい。

パンパンに詰めても引けるのか？

Photo: 山田洋路

可変式スーツケースの弱点は、やっぱり拡張したときの「走行安定性」にあります。広げた分、重心が変わってフラつきそうですよね。そこで、ちょっと意地悪な検証を。容量MAX（46L）まで重めの衣類や本をぎっしり詰め込んだ状態で、あえて舗装が荒いガタガタ道を移動してみました。

結果、拡張して重心が変わってもキャスターはスムーズについてきます。360°回転の静音キャスターがしっかり地面を捉えている感じ。これなら、石畳多めな海外の街なかでもストレスなく引いて歩けそうです。

「立てたまま」の機動力がすごい

Photo: 山田洋路

最後に、移動中の快適さを左右する「フロントオープン機能」。カフェの狭い席や駅のベンチで、PCを取り出す動作をシミュレーションしてみました。

普通のスーツケースなら「よっこいしょ」と床に寝かせて全開にする必要がありますが、「MORFU」なら膝元でジッパーを下ろすだけ。

スマートさが段違いです。

一瞬で仕事の準備が整いました。クッション付きポケットには15インチPCも入るし、ガジェットをそのまま入れても気にならないクッション性のあるつくり。

ビジネスパーソンにとって、この「たった数秒の差」は地味に大きいと感じます。

「MORFU」は、旅行者の行動を計算してつくられた実用的なツールでした。「行きは身軽に、帰りは思い出（それと、お土産）をたっぷりと」。そんな理想の旅スタイルを叶えたい方は、ぜひ以下リンクをチェックして、その詳細を確かめてみてください。

旅に合わせて形が変わる。収納力も自由自在、可変式スマートスーツケース。MORFU 20,600円 最速割、35%OFF【一般販売予定価格31,700円⇒20,600円】 machi-yaで見る

Photo: 山田洋路

Source: machi-ya

本記事制作にあたり、メーカーより製品の貸し出しを受けております。