『仮面ライダーアギト』真骨彫製法に「仮面ライダーアギト トリニティフォーム」が登場【新春特別抽選販売 2026】
バンダイスピリッツは、『仮面ライダーアギト』より「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーアギト トリニティフォーム」(8,250円)を発売する。バンダイナムコグループ公式通販サイト「プレミアムバンダイ」にてCLUB TAMASHII MEMBERS会員限定で、2026年1月23日(金)10時〜2月5日(木)23時の期間、抽選販売の受け付けが行われ、2026年2月上旬当選発表、2026年3月発送予定。
2026年3月発送予定「【抽選販売】S.H.Figuarts（真骨彫製法） 仮面ライダーアギト トリニティフォーム」(8,250円)
『仮面ライダーアギト』より三位一体の戦士「仮面ライダーアギト トリニティフォーム」が真骨彫製法で登場。
新規造形となる武器、ストームハルバードとフレイムセイバーが付属。ストームハルバードは一部パーツの差し替えと可動により刃の収納、展開状態を再現する。
フレイムセイバーはグリップの交換により、セイバーホーン展開状態を再現することができ、それぞれ2つの状態が再現可能。
(C)石森プロ・東映
