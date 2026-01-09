赤ちゃんが寝ないと親も寝られません。

育児あるあるのひとつで、「赤ちゃんそろそろ寝たかなー？」と思って横に寝かせると泣き出すあの現象。背中に起動ボタンでもあるのでは？ ということで“背中スイッチ”なんて呼ばれています。

親としては我が子にグッスリ眠って欲しいし、とにかく自分が眠りたい。だけど熟睡を確認するまで油断ができない…ってツラい状況なんですよねぇ。

テックの力で育児をサポート

タカラトミーとユカイ工学株式会社が開発したのが、親子共に嬉しい寝かしつけサポートデバイス「necoron」。赤ちゃんの足首に装着し、心拍情報を元にLEDライトの色で眠りの深さをお知らせします。

玩具の老舗タカラトミーと、以前にアツアツの食べ物や飲み物をフーフーしてくれるロボ｢猫舌ふーふー｣や、指を甘噛みするロボ｢甘噛みハムハム｣のユカイ工学が作ったというのが面白いと思います。

光の色で眠りの深さが分かる

使い方は、眠そうな赤ちゃんの足首に取り付け、ボタンを押すだけ。スマホとの連携などはなくシンプルです。

光がオレンジ色なら抱っこ歩きでリラックスさせましょう。経験上、ウロウロするのではなく、ガッツリ移動して輸送本能を刺激するのがオススメです。

緑色だとあと一歩。抱っこ座りで落ち着かせ、青になったら横にしても良い頃合い。成功したら一安心ですね。

Image: TAKARA TOMY

寝かしつけのコツ

公式サイトいわく、理化学研究所が見付けた寝かしつけのコツは赤ちゃんが眠くてグズったら2段階のステップを踏むと良いそうです。

まずは「5分間、一定のペースで、できるだけ止まらずに抱っこして歩く」こと。次いで寝たと思っても「さらに5〜8分間抱っこを続ける」ことで横に寝かせても起きにくくなるのだそうです。

今まで失敗していた我々は、焦って第2段階が抜けていたんですね。でもその見極めが難しいワケで…。「necoron」があればスムーズになりそう！

10年前に欲しかった

赤ちゃんは背中スイッチが起動すると、そっからのグズグズが長いんですよね。こんな可視化デバイスが10年前に存在したら我が家がどんだけ助かったことかと思います。

今、うちの子は10秒で寝付くので、振り返ると「あの時代は何だったんだ？」という気がしてきますが。

現在はラスベガスで開催中の「CES 2026」にて展示中。2026年頃の市場化を目指しているそうなので、全国のパパ・ママ大歓喜ですね。

Source: YouTube, TAKARA TOMY, Yukai Engineering Inc. via YANKO DESIGN

Reference: 理化学研究所