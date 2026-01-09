【GUのチェック柄シャツ】が優秀！ そのまま真似したい♡「大人の着回しコーデ」

今シーズンのトレンドとして注目を集めている「チェック柄」。大人のデイリーコーデに取り入れるなら、きちんと感も添えられる「シャツ」が正解かも。そこで今回は【GU（ジーユー）】のおしゃれスタッフさんを参考に、チェック柄シャツの着まわし術を解説。クールなレイヤードスタイルやこなれ感のある腰巻きなど、周りと差がつきそうなコーデをピックアップしました。

レザー調ジャケットと合わせてほんのり辛口に

【GU】「フランネルシャツ」\1,990（税込・セール価格）

チェック柄シャツ × ジーンズのカジュアルコーデは、ともすると野暮ったくなることも。それを回避するには、エッジを足すのも一つの手。スナップのように辛口なレザー調ジャケットを足すことで、一気にコーデが引き締まります。コンパクトなショート丈のジャケットなら、今っぽさもプラス。スエード調のバッグとシューズで冬らしいエッセンスをプラスするのも、垢抜けのポイント。

シャツの腰巻きでこなれた旬顔コーデに

いつもワンパターンなコーデになりがちという人は、シャツの腰巻きスタイルに挑戦してみて。チェック柄がアクセントになり、さり気なくお尻まわりのカバーも叶いそう。シックなモノトーンのシャツなら、大人のデイリーカジュアルにも馴染みます。トップスはコンパクトなシルエットのものでメリハリをつけて、上品に仕上げるのが◎

※すべての商品情報・画像はGU出典です。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：Emika.M