コタツを出したという「みにら」くん宅。初めてのコタツにみにらくんが警戒した結果、とある部分が変化してタヌキ化してしまったそう。

その様子には「あれ、思ってたんと違う反応」「こたつビビリ丸」といった、微笑ましく見守るコメントが寄せられています。

【動画：初めてコタツを見たネコ→警戒してしまい…予想とは違う『意外なリアクション』】

初めてのコタツ

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』にアップされたのは、初めてのコタツに警戒してタヌキ化してしまったみにらくんの姿。

お布団が届いて、コタツが完成したというみにらくん宅。みにらくんは初めてのコタツだそう。

コタツの周りを少し遠巻きに回ったというみにらくん。その後はスイッチを入れる前にコタツの中をチェックしようとしたといいます。

へっぴり腰になってしまったというみにらくんは、初めて見るものにかなり慎重になっていたそう。

タヌキ化したみにらくん

コタツの中のみにらくん、警戒心のあまりシッポがふくらんでしまったよう。

その姿はタヌキに見えたといいます。確かにふっくら膨らんでタヌキっぽいフォルムになっていますが、そのまん丸い姿もとってもかわいらしい！

タヌキ状態のみにらくんですが、コタツのスイッチをオンにすると、中を見上げて不思議そうな顔をしたそう。少し慣れてきたようにも見えましたが……

警戒モードは続く

一緒に入ろうとママさんが足を入れると、なぜか一目散に逃げてしまったというみにらくん。ママさんは思わず「なんでやねん」とツッコミを入れてしまったそう。

その後はママさんのお膝越しにコタツの中をの覗き込んでいたとか。ママさんの側だと安心して見られるのかも？

みにらくんが中に入るのかとママさんはずっと布団を持ち上げていたそうですが、5分経っても入る様子はなかったといいます。ママさんの腕、だるくなっちゃうよー。

結局、初日はコタツに慣れなかったというみにらくん。

コメントでは「そのうちコタツのヌシになるに一票」「ママさん、パパさん不在の時、しれっとこたつの中に入ってそう(笑)」と、この先コタツを気に入るだろうという予想がされていました。

YouTubeチャンネル『【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐』では、思わずクスっと笑ってしまうようなかわいらしいみにらくんの日常がアップされていますよ。

写真・動画提供：YouTubeチャンネル「【子ライオン】みにら日記‐MINIRA‐Diary‐」さま

執筆：六花

編集：ねこちゃんホンポニュース編集部

※本記事は投稿者さまの許可を得て掲載しております。