「あ、夏帆だ！」観光客で溢れる横浜・元町を並んで歩く「夏帆＆松田龍平」を発見！

「夏帆がいる！」

地元の買い物客だけでなく、多くの観光客も訪れる横浜元町ショッピングストリート（神奈川県）。その中にひときわ目立つカップルがいた……。夏帆（34）と松田龍平（42）である。

12月中旬の日中、同エリアで、１月９日から放送が始まる金曜ナイトドラマ『探偵さん、リュック開いてますよ』（テレビ朝日系）の撮影が行われていた。

「本作は、小さな温泉街を舞台に、父親の後を継いで探偵家業を営みながら、発明家としての顔も持つ松田演じる主人公・一ノ瀬洋輔が、奇想天外な方法で事件を解決するという“ゆるさ“がウリのオリジナルドラマです。夏帆は１月６日に出演が報じられたばかりで、具体的な役柄はわかっていません」（テレビ誌ライター）

夏帆といえば、昨年１月期の『ホットスポット』（日本テレビ系）で、天然ボケ連発のホテル従業員を。昨年10月期ドラマ『じゃあ、あんたが作ってみろよ』（TBS系）では“恋人ファーストな自分”を演じてきたばかりに自分を見失った女性を演じ、高評価を得たばかり。ドラマも大ヒットを記録した。コメディエンヌとしての地位を確立しつつあるが、今ドラマでは、どんな役を演じているのだろう。

冒頭に話を戻そう。夏帆はキャップを被り、厚手のダウンジャケット姿で防寒バッチリといった様子。一方の松田も、紺のセーターの上に革ジャン。大きなバックパックを背負い、国内旅行者のような雰囲気だ。スタッフから「スタート！」の声がかかると、多くの人が行き交う雑踏の中を２人は並んで歩き出した。キョトンとした表情で歩く２人の姿は、どこか力が抜けていて、ドラマのウリである“ゆるさ”が感じられた。

その様子を遠目に見物していた人たちは、松田よりも先に夏帆に気づき、至るところから「夏帆だ！」「夏帆がいる！」「かわいい〜」といった声が飛び交っていた。

飄々とした雰囲気で、多くのコメディドラマに出演している松田と、いま最もノリに乗っている夏帆のコンビが一体どんな演技を見せてくれるのか、期待したい。

