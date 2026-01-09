キラキラボトルが可愛いーーーッ！！【スタバ】2025年の「タンブラー」を振り返り♡

【スターバックス】では、2025年も心くすぐられるキュートなグッズが多数登場しました。なかでも、季節やイベントに合わせて販売されるシーズナブルグッズは、オンラインストアでは即完売、店頭でもタイミングを逃すと入手困難になるほどの人気ぶりでした。そこで今回は、数々のシーズナブルグッズの中でも特に人気の高い「タンブラー」を振り返ります。

宝石のような輝きに夢中！

宝石のようなキラキラ感が美しい「ホリデー2025コールドカップタンブラーリボン710ml」。タンブラーの表面は宝石のカットのような凹凸が施されており、光を取り込むたびにキラキラと輝くのがポイントです。2025年11月25日から販売されていたタンブラーですが、好評につき予約販売で再販売に。既に予約受付は終了してしまったものの、公式サイトには「通常販売を行う可能性があります。」とあるため、ゲットできる再チャンスに期待したくなります。

ハロウィーンに登場したいたずら好きの黒猫

2025年10月10日から店頭に並んだのは、いたずら好きな黒猫がモチーフのハロウィーングッズ。「ハロウィン2025コールドカップタンブラーキャット」は、全体はシンプルながらもフタ部分に猫耳が付いた遊び心溢れるタンブラーでした。また、全体にうっすらと施されたラメ加工とカラフルなストローの組み合わせによって、ハロウィーンらしいダークな雰囲気とポップな華やかさが表現されています。

あらためて振り返っても、やっぱり可愛い【スターバックス】の「タンブラー」。2026年にはどんなタンブラーとの出会いがあるか、今からワクワクが止まりません。2026年も人気が白熱しそうなシーズナブルグッズに注目です！

※本文中の画像は投稿主様より掲載許諾をいただいています。

※こちらの記事では@j.u_u.n__starbucks様、@aaa.01569様のInstagram投稿をご紹介しております。

※記事内の情報は執筆時のものになります。価格変更や、販売終了の可能性もございます。最新の商品情報は各お店・ブランドなどにご確認くださいませ。

writer：河合 ひかる