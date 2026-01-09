ベランダに毎日来るようになった黒猫…寒さが厳しくなる前に…。黒猫との出会いから保護をまとめた動画が反響を呼んでいます。話題の動画の再生回数は1万5000回を超え「おうちに入ってからのお目目が可愛いですね」「優しいお家に保護してもらえて良かったね」「家族が出来て良かったね」といったコメントが集まっています。

【動画：冷え込んできた頃、ベランダに来るようになった『やせ細った野良猫』…保護された後に見せた『表情』】

ベランダに現れた黒猫ちゃん

Instagramアカウント「クロちゃん」に投稿されたのは、野良猫をお迎えしたときの様子です。投稿者さんのおうちのベランダに黒い野良猫が来るようになったのだそう。冷え込み始めたころ現れた猫ちゃんは、毎日来るようになったそうです。

ベランダに来た猫ちゃんをよく見ると、体はやせ細り、背骨が浮き上がって見えるほどだったのだそう。何日も満足にごはんを食べていないようです。そんな猫ちゃんに投稿者さんがごはんを用意したところ、すぐに食べてくれたのだそう。お腹が空いて辛かったのでしょう。

冬を迎える前に…

実は投稿者さんのおうちには野良猫ちゃんと同じ黒猫の先住猫「クロ」ちゃんがいるのです。窓越しに黒猫同士が向かい合う様子からは、何か会話をしているようにも見えます。その様子を見て投稿者さんは「本格的な冬を迎える前にどうにかしてあげたい」と思い、保護したそうです。野良猫は保護されて穏やかな表情になったといいます。

幸せな毎日

その後保護された猫は「ハナ」ちゃんという名前に決まったのだそう。推定8ヵ月の女の子だそうです。お部屋の探検や、おもちゃで遊ぶこと、人馴れ・猫慣れトレーニングをしたのだそう。特に先住猫のクロちゃんのことが大好きになったそうです。保護され幸せな家猫生活を送るハナちゃんでした。

投稿には「寒くなる前にこの家なら迎えてくれるって、主さんを選んだんでしょうね」「野良ちゃん痩せているけどお顔がスゴくカワイイ」「黒猫ちゃん痩せてるね、もう安心して過ごせるね」といったコメントが寄せられています。

Instagramアカウント「クロちゃん」では、ハナちゃん、クロちゃんの日常が投稿されています。

