日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社は、SUVでの車中泊需要の高まりを背景に、「エクストレイル ROCK CREEK マルチベッド」を発表した。

同モデルは、ベースとなる「ROCK CREEK」のタフな個性を継承しつつ、CORDURA®製ベッドマットや荷室全体を活用した展開式ベッドシステムなどを備え、アウトドアでの快適性と実用性を両立しているのが特徴だ。発売は2026年2月27日を予定している。

日産モータースポーツ＆カスタマイズ株式会社（本社：神奈川県茅ヶ崎市、社長：真田 裕、略称NMC）は7日、エクストレイル「ROCK CREEK」をベースに、人気の高まる車中泊ニーズに呼応したモデル「マルチベッド」を新たに設定し、日産の販売会社を通じて2月27日に発売すると発表しました。

エクストレイル「ROCK CREEK マルチベッド」は、アウトドアを好むお客さまに向けて専用の内外装パーツや防水シートを装備し「エクストレイル」の初代モデルからのDNAである「タフギア」イメージをさらに高めたカスタムカー「ROCK CREEK」をベースに、セカンドシート位置から荷室スペース全体にわたって展開できるベッドシステムと、硬質のフロアパネルを荷室に装備したモデルです。ベッドマットは、程よい厚みで就寝時の快適性と耐久性を両立したほか、耐水性、撥水性に優れたCORDURA®*1製の生地を採用し、アウトドアイメージをより強めました。さらに、「ROCK CREEK」のシートと同様に、溶岩をイメージした「ラバレッド」のステッチをベッドマットにも施し、インテリア全体をトータルコーディネートしました。ベッド展開時にはベッド下に荷物を収納することもでき、車内での快適な休憩や宿泊のための機能を有しながら、積載性も兼ね備えています。

今回、新たにSUVの車中泊ニーズに呼応したモデルを市場投入することで、販売中の「セレナ」、「NV200バネット」、「キャラバン」、「クリッパーバン」と合わせて、車中泊仕様車シリーズのラインアップ拡充を図りました。

なお、本モデルに「SOTOASOBIパッケージ」、「ROCK CREEKベーシックプラス」、「OUTDOORパッケージ」、「ルーフキャリアパッケージ」といったアクセサリーパッケージを装着し、ギア感を一層高めるカスタマイズを施して、1月9日（金）から11日（日）までの3日間、幕張メッセで開催される東京オートサロン 2026に出展します。

*1: CORDURA®はインビスタ社の登録商標です。

＜全国希望小売価格（消費税込み）＞

車種 駆動 エンジン シート ベース車グレード 価格（円） ROCK CREEK マルチベッド 4WD

(e‑4ORCE) KR15DDT-BM46-MM48 2列 X e‑4ORCE 5,327,300

エクストレイル「ROCK CREEK マルチベッド」 WEBカタログ：

http://www.autech.co.jp/sv/xtrail_rockcreek_multibed/index.html

