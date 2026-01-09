タレントのスザンヌが7日、自身のインスタグラムを更新。愛情いっぱいに抱きしめる２ショットとともに、息子が12歳になったことを報告した。



【写真】息子が12歳に 母としての思いがあふれるスザンヌ

「お誕生日会、来てくれたみんなのおかげで、しあわせニッコニコの笑顔が見られた日。それが何よりうれしかったなぁ」と感慨深げに言葉を紡いだスザンヌ。「母として情けなくて泣いた日も、うまくいかなくて悔しかった日もたっくさんあるけど」と子育ての日々を振り返り、周囲への感謝を記した。



愛する息子にも「お誕生日おめでとう。産まれてきてくれてありがとう 出逢えてしあわせです」とメッセージ。「12歳って、子どもと大人のあいだを行ったり来たりしながら、急に背中が頼もしく見えたり、でもまだ甘えてきてくれたりする、そんな時期、なのかな？！」と母としての心境をつづり、「今年は中学生にもなるし、最高に楽しい12歳になりますように」と祈っていた。



インスタグラムには大きなイチゴがのったケーキのほか、豪華な料理の写真も。盛大に誕生日を祝ったことがうかがえた。



スザンヌは15年に元プロ野球選手の夫と離婚し、当時１歳だった息子とともに熊本に移住している。