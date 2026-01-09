尚志の星宗介「だからこそ、今は僕が2人に刺激を与える番だと思っています」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回はベスト4の4チームのそれぞれのキーマンをピックアップする。1月10日に準決勝の神村学園戦を控える尚志の2年生MF星宗介について。インターハイ前までレギュラーをつかんでいたが、一度はスタメンから外れるも、選手権直前に新たなポジションで才能を開花させ、レギュラーに返り咲いた。

尚志が選手権前から取り入れている4-3-3のシステム。この攻守の要となるアンカーのポジションを任されているのが星だ。広範囲をカバーできる運動量とボールハント能力、そして展開力を駆使して、初戦から重要な働きを見せている。

プリンスリーグ東北開幕から187センチの長身DF松澤琉真からレギュラーを奪う形でCBとしてプレー。しかし、5月6日の専大北上戦で中2日の連戦の影響で松澤がスタメン、星がベンチに回ると、そこで松澤が好プレーを見せ、レギュラーを奪い返された。

インターハイでスタメン出場は3回戦の桐光学園戦のみで、準決勝の神村学園戦では1-1で迎えた後半35分（35分ハーフ）にキャプテンのCB西村圭人に代わって投入されたが、アディショナルタイム8分のラストプレーで、神村学園MF佐々木悠太にFKを直接叩き込まれての逆転負け。「自分が出てから負けてしまった」と悔いの残る終わり方となった。

「神村学園は個人の力が高くて、かつその個性が組織に生かされていると感じました。技術があって個性的な選手が前線からハイプレスを仕掛けてくるし、中盤もハードワークをする。僕も見習わないといけないと思いました」

悔しさだけではなく、自分がやるべきこと、求めるべきことを神村学園に教えてもらったことで、よりプレスのスピード、プレーの強度、そして奪ってからの技術に拘って日々を過ごすようになった。

着実に成長を遂げた星は、プレミアリーグ参入決定戦でボランチの阿部大翔が負傷退場したことで、急遽ボランチとして前半21分から投入された。結果は1-2の敗戦を喫し、プレミア昇格は逃してしまったが、ここで守備のハードワークとテンポの良い配球を見せたことで、仲村浩二監督の信頼を勝ち取って、アンカーとしてレギュラーの座を掴み取った。

「中学時代（矢板SC）は3年間ボランチをやっていたので、それを思い出しながらプレーしました。高校に入ってずっとCBでやらせてもらったことで、デュエルの部分がより得意になりましたし、CBがやってほしいことをイメージしながら、最終ラインと連携したプレーもすることができて、手応えを感じました」

これが中盤の掃除屋、最終ラインのサポート、そしてリズムメーカーとして2年生で選手権の舞台での躍動につながった。

「ずっと憧れていた選手権の舞台に立てた。でも立てただけではダメだし、神村学園にリベンジをする最高の舞台を掴めたので、絶対にチームの勝利に貢献したいと思っています」

選手権準決勝の舞台は、5学年上の兄である星景虎の応援で埼玉スタジアムのスタンドから見つめた以来となる。第98回大会で景虎は矢板中央高の1年生MFとして、準決勝の静岡学園戦でベンチ入りをしていた。出場機会は得られず、矢板中央は0-1で敗れたが、いつも見ている兄が埼玉スタジアムで3位のメダルをもらっている姿を見て、「自分も選手権に出たい」という気持ちが強くなった。

高校進学時は矢板中央か2学年上の兄である星慶次郎が進んだ尚志か迷ったが、「やっているサッカーが魅力的だった」と尚志を選んだ。慶次郎も高校3年生のときにレギュラーとして選手権のピッチに立つ姿をスタンドで応援する自分に見せてくれた。初戦で東福岡にPK戦の末に敗れ、涙を流す姿を見て、「次は俺が」という覚悟を固めた。

そして今年、長男の景虎は東海大学のエースストライカーとして関東大学サッカーリーグ1部で得点ランキング2位に輝き、ガイナーレ鳥取入りを決めた。

「2人の兄から本当に多くの刺激をもらっています。だからこそ、今は僕が2人に刺激を与える番だと思っています」

兄も果たせなかった準決勝のピッチに立つ前に、「景虎に埼玉スタジアムに連れて行ってもらったことで教えてもらったことがある」と口にする。

「静岡学園戦を見て、『ベスト4まで来ると全然プレーの強度が違う』と感じました。勝ち上がればどんどん技術レベルも強度も上がっていく。それはインターハイでも感じた。だからこそ、神村学園戦はリベンジマッチというだけでなく、確実に上がる技術レベルと強度にちゃんと適応できるかが大事だと思っています」

初めての舞台だが、しっかりと準備と覚悟はできている。福島和毅（アビスパ福岡内定）、岡本桂乙のインサイドハーフに自由を与えない。その上で徳村楓大（町田ゼルビア内定）、倉中悠駕、日郄元の3トップを4バックと連携して封じつつ、攻撃の起点として機能するべく。大きな鍵を握る2年生ボランチは、「勝って兄を超えたいし、家族に恩返しをしたい」と決戦のときを今か今かと待つ。（安藤隆人 / Takahito Ando）