神村学園の堀ノ口瑛太「『慶應にチャレンジしてみたらどうだ？』と言われて」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた４８代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回はベスト4の4チームのそれぞれのキーマンをピックアップする。1月10日に準決勝の尚志戦を控える神村学園の3年生MF堀ノ口瑛太について。学業優秀、頭脳明晰の堀ノ口がアンカーとしていぶし銀の活躍を見せるからこそ、華やかな神村学園の攻撃が際立つ。縁の下の力持ちが日々の工夫のなかで得た能力とは。

「今年は攻撃力が高くて、攻撃する時間が長いので、そのなかでの自分がリスク管理をすることは1年間通して意識してやっていました」

この言葉通り、4-3-3のシステムを駆使して圧倒的な攻撃力を誇るチームにとって、中盤の底で高い戦術眼と状況判断能力、抜群の守備センスを誇る堀ノ口の存在は必要不可欠となっている。

攻撃の起点となる福島和毅（アビスパ福岡内定）と、岡本桂乙もしくは佐々木悠太のインサイドハーフに対して、素早いカバーリングでサポートをしたり、攻撃から守備に切り替わったときにすぐに相手のカウンターの起点を奪うポジショニングやプレッシングを見せたりする。

ビルドアップの際も最終ラインからのパスをスペースに顔を出して引き出し、ボールを受けると素早くターンして正確なパスでインサイドハーフやワイドアタッカーに展開として、攻撃のつなぎ役として機能。

さらに両サイドバックが高い位置を取れるように、今村太樹と中野陽斗（いわきFC内定）の間に落ちて3枚で最終ラインを形成するなど、役割は多岐に渡る。この判断の質やプレースピードが落ちれば、全体のバランスが崩れてしまうが、それを最後までやり切れる運動量と集中力を持っている。

今大会も変わらぬ仕事ぶりを見せるが、この大会を通じて際立っているのが福島との連携の質だ。

福島は神村学園の攻撃において常に最大のハブになっているが、今大会のその働きぶりは目を見張るものがある。中盤を自由に動き回り、間のスペースで巧みにボールを受けて、正確なつなぎのパス、ラストパス、そして自ら仕掛けて打開する力で攻撃を活性化させている。なぜここまで福島がいい形でボールを受けられるのかを紐解くと、そこには堀ノ口の献身的かつ頭脳的な動きとプレーに行き着く。

「和毅が落ちてきたらゲームを作ることを任せますし、和毅が前に入っているときは自分がサポートをして、なるべくフリーで高い位置でボールを受けて仕掛けてもらえるように意識をしています」

同時にインターハイのときは福島の相棒は攻撃センスとシュート力を持った佐々木で、この2人がよりゴールに近い位置でプレーできる様に1人で同時にサポートをしていた。今大会は攻守のバランス能力の高い岡本になったことで、「岡本と協力して守備をすることも意識しています」と、前に行かせながらも、必要とあれば2ボランチのような形にして守るなど、組み合わせによってアプローチを変えているのも、堀ノ口の凄さたる所以だ。

このいぶし銀のプレーを支える頭脳は、サッカーだけではなく勉強面でも発揮されている。鹿児島県出身で中等部から神村学園に入学し、サッカー部の多くが在籍する『特別能力コース』に入った。高等部に上がるタイミングで、学業優秀だったため、有名私立大学、地方公立大学に進む『文理科・文理コース』に進むことを勧められた。

「最初はサッカーに専念したかったので断った」が、竹元真樹総監督から「文理科に行った方が進路の幅も広がっていくし、絶対そっちの方がいい」と説得を受け、文武両道することを決めた。

文理科の授業は特別能力コースよりも長く、週4日ある練習のうち、木曜日以外は全て1時間遅れの参加となった。たった1時間だが、3年間となればとてつもない時間差となる。

「みんなと遅れを取るのは嫌だった」と、これを言い訳にせずにオフの日に自主練をしたり、全体練習が終わってグラウンドが使えるギリギリまで自主トレをしたり、時間の使い方を工夫し続けた。

大きなビハインドのように映るが、サッカーIQの高さは、1時間遅れで参加する練習の日々とこの自主トレの内容で培われた。

参加する時間帯はいつもアップやパスコントロールなどが終わり、すでに4対3やハーフコートゲームなど、心肺機能が上がった状態でかつ実戦に近い状況。そこにスムーズに入るために、学校からグラウンドまでの自転車移動で心拍数を上げておいて、グラウンドに着いたら軽いストレッチとアップをして、気持ちを高めて入る。

その際に「全体練習のリズムや流れを止めないように、練習の意図を自分なりに読み取って確認しながら入っています」と口にしたように、練習の雰囲気、選手や指導者の表情、練習の中身を視覚から読み取って、頭をフル稼働させながら練習に加わる。入ってからも常に周りの状況を見て、自分がノッキングを起こさないようにプレーして、自分のペースに持っていく。

この日常こそがずば抜けた察知力や分析力、そしてゲームの流れに自分をアジャストさせて組織を円滑に動かす能力を自然と磨いていったのだ。

そして自主トレも的確だった。「練習のパスコントロールに参加できないので、自主トレでは基礎的な部分を繰り返しやりました。止めて・蹴る、L字のパスなど、日によって空いている選手にサポート役をお願いしてやっています」と、ベースを地道に磨き続けたからこそ、安定した足元の技術につながっていった。

自分の現状を生かした創意工夫。堀ノ口の能力はこれによって培われた。卒業後は慶應義塾大学に進学する。神村学園サッカー部から慶應義塾大への進学は史上初となる。

「最初は慶應などのレベルの大学は全然考えていなかったんですけど、有村（圭一郎）監督に『この成績なら慶應にチャレンジしてみたらどうだ？』と言われて、そこから全員がチャレンジできるわけではないので、チャレンジしてみようと思いました」

大学4年間でも文武両道を継続することは決まった。その前に今は憧れていた国立競技場のピッチに立ち、目の前の相手を倒すことに集中している。

「相手も同じ4-3-3で中盤が3枚ということで、1つ1つのマッチアップで勝っていかないと、ゲームは崩れてしまうと思うので、自分がマッチアップする相手には必ず勝たないといけないなとは思います。尚志はボール回しもうまいので、できるだけフリーの選手を前線で作らないように、マークの受け渡しやスペースを埋めるプレーなど、自分が自由に臨機応変に対応していきたいと思います」

尚志戦でも神村学園で6年間培ってきた技術とその頭脳をフル稼働して、いぶし銀の輝きを放つ。（安藤隆人 / Takahito Ando）