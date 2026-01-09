お笑いコンビ「２丁拳銃」川谷修士の妻で、放送作家・タレントの野々村友紀子が家族旅行の様子を公開した。

９日までにインスタグラムで「島根。水木しげるロードにて。中央の鬼太郎の真似してます」とつづって、夫婦で鬼太郎の真似をする姿やネズミおやじの像と握手するショットなどをアップした。

続けて「昔から水木しげる先生の自伝や戦記物などのエッセイ漫画を読むのが大好きな私。壮絶な人生を生き抜いたからこそのその半端ない生命力と達観した考え方に強く惹かれます。水木しげるロードはいつか行きたかった場所。トイレの表示も鬼太郎でかわいかった ちょうど雨上がりで目玉おやじの茶碗に水が溜まってていい感じに」と感想を述べた。

さらに「『のんのんばあとオレ』は大好きな作品。好きな妖怪は『うわん』です。夕暮れ時に『うわん』と大声で驚かすだけの妖怪。娘に話すと『ただの不審者じゃないの？』と言われました。記念館も電車も良かった やはり水木しげるさんといえば妖怪と戦争。たくさん学ばせていただきました。境港駅前にあった執筆中の先生のブロンズ像を鬼太郎目線で撮ったらなんかグッと来ました

ねずみ男も見てますね。この写真、ポストの赤と車の青と黄色が入ってなんか好きです」と思い出をたっぷりと明かし、最後に「なまけ者になれるように明日も好きなことがんばろ。好きなものをたくさん、の楽しい一日でした」と締めくくった。

この投稿には「素敵な３ショット」「可愛いです」「素敵な家族旅行」「今日も幸せそう」などの声が寄せられている。

野々村さんは、２００２年に後輩芸人だった川谷と結婚し、娘２人をもうけた。