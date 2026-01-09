商品の選択肢が多いほど購買意欲が低下！？買い物客との接点作りで世界最大の小売業「ウォルマート」が変えたスーパーの役割

何かを選ぶときには、選択肢が多い方が良いと思う人もいるだろう。しかし、買い物においては、「選択肢が多ければ多いほど購買意欲が低下する」という分析もある。



白鳥和生さんの著書『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新聞出版）から、買い物で選ぶときに私たちは何を決め手としているのか、一部抜粋・再編集して紹介する。

選択肢は多すぎると逆効果…

『選択の科学』で有名なコロンビア大学教授のシーナ・アイエンガー氏は、「選択肢が多ければ多いほど、顧客の購買意欲は低下する」という研究成果を発表している。

米国のスーパーマーケットの売り場にジャムの試食ブースをつくり、24種類のジャムと6種類のジャムを数時間ごとに入れ替えて、買い物客の反応を調べた。

その結果、24種類のジャムを並べたときには3％の客しか購入しなかったが、6種類のジャムを並べたときには30％近くが購入した（※1）。

「選択肢が多ければ多いほど、顧客の購買意欲は低下するのだから、選択肢は少ない方がよい」と結論づけてしまうのは総計だとの指摘もある。

しかし、「人間の近くはけっこういいかげんで、情報過多を嫌がる。直感的にものをとらえられるほうが好きだ。買い物をするときにも、かなり面倒くさがりなのである」と分析する研究者もいる。

人間はパパッと判断してしまう？

忙しい生活者にとって、あるいは買い物時間を短くしたい来客者にとっては、背中を押すような工夫（オススメや関連販売）が必要になる。

人間には、自分の経験や記憶を基に、深く考えずにパパッと判断してしまう傾向がある―――これは行動経済学で「ヒューマンリスティックス」と呼ばれる決定行動だ。

テレビやタクシー車内で流れるCMで企業が商品名を連呼したり、手や体を使ったサインで企業名をアピールしたりするのを目にしたことがあるだろう（転職サービス「ビズリーチ」の人さし指を立てるポーズはその代表例だ）。

視聴者の心にイメージが固定され、ほかの選択肢と比較する際に、そのイメージが基準となりやすくなる。

また、何か一点秀でたものがあったり、目立つ特徴があったりすると、それに意識が引きつけられて全体的な判断に影響してしまうこともある。心理学の世界ではこれを「ハロー効果」と呼ぶ。「親の七光り」もハロー効果の一種だ。

「みんなが買っているから、きっとよい商品なのだろう」と、周囲の人に同調したり、あるいは流されてしまう現象は「バンドワゴン効果」という。

ウォルマートの“メディア”事例

「食べる前に飲む」というフレーズを思い出してコンビニエンスストアで胃薬に手が伸びたり、「全米が泣いた」のフレーズで映画を観に行きたくなったり……多くの人が経験しているはずだ。広告やキャッチコピーは、行動経済学や心理学の知見を生かしたものが少なくない。

デジタルサイネージを活用した商品PRも、この流れに沿ったものだ。動画を中心に音声を含めて「五感」に訴え、購買を促すメディア戦略。商品を売るだけでなく、コンテンツを配信してメーカーや卸から広告宣伝費を稼ぐといった新たなビジネスとして力を入れている面もある。

世界最大の小売業である米ウォルマートは、2005年から店舗を使った広告事業に取り組んでいる。ウォルマート・メディア・グループ（現・ウォルマート・コネクト）というメディア事業専門会社を発足したのが始まりで、2024年1月期に広告事業だけで34億ドルを稼ぎ出した。前年比の伸びは28％に達する。

米国で約4700店を展開するウォルマートは、米国民の9割を半径10マイル圏内に抱える店舗網が強みだ。週あたりの客数は1.5億人にのぼり、店舗に設置されたモニターなどのデジタルサイネージやセルフレジの画面をはじめ約17万台を広告媒体として活用する。

スーパーマーケットの店舗は、消費者と商品の出会いを創出する「メディア」としての性格も持つ。棚に並んだ商品やPOP広告で興味を持ち、その商品を買い物かごに入れた経験は誰にだってあるだろう。データやデジタルの活用により、店頭のサイネージやスマホアプリなどで「出会い（接点）」の機会を増やすことが可能になった。

デジタル化の恩恵は大きく、スーパーマーケットが以前から持っていたエディアとしての性格を増幅させ、新たな収入源を持たせることになった。

（※1）シーナ・アイエンガー『コロンビア大学ビジネススクール特別講義 選択の科学』櫻井祐子訳、文芸春秋、2010年

白鳥和生

日本経済新聞社に入社。小売、卸外食、食品メーカー、流通政策などを長く取材し、『日経MJ』『日本経済新聞』のデスクを歴任。日本大学大学院で企業の社会的責任（CSR）を研究し、2020年に博士（総合社会文化）の学位を取得。2024年、流通科学大学商学部経営学科教授に着任