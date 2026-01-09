客の8割が予定外の買い物をしている？おすすめされると“ついで買い”してしまうスーパーでの実験と「安い！」と思わせる仕掛け

「今日もつい買ってしまった…」と反省した経験は誰にでもあるだろう。



お店でオススメされていたり、売り場を見ているうちに手に取ってしまったり…。そんな“ついで買い”はスーパーマーケットを訪れる8割の客が行っているという。



白鳥和生さんの著書『なぜ野菜売り場は入り口にあるのか スーパーマーケットで経済がわかる』（朝日新聞出版）から、スーパーの販売戦略について一部抜粋・再編集して紹介する。

客の8割が予定外のものを？

スーパーマーケットで買い物をするとき、つい予定外の商品を手に取ってしまったことが誰にでもあるだろう。この行動は消費者の心理を巧みに活用した販売戦略の結果だ。

ついで買い（関連購入）や衝動買いの背景には、ある事実が存在する。スーパーマーケットを訪れる8割の顧客が来店前に予定していなかった商品を購入しているということだ（流通経済研究所）。

その日に食べるメニューを決めずに来店し、売り場を回りながら決めている客も多い。実はこの「非計画購買」が、スーパーマーケットの売上の大部分を占めている。

トライアルホールディングスは、決済機能つきのスマートショッピングカートを使い、顧客が特定商品をスキャンすると、同様の特徴を持つ商品が売り場の場所や価格と一緒に表示されるという実験に取り組んだ。

2022年にスーパーセンタートライアル・アイランドシティ店（福岡市）で取り組んだ実験が面白い。「スパイシー」や「濃厚」といった特徴を持つ、辛口で味の濃いスナック菓子をスキャンすると、ショッピングカートの液晶画面に日清食品の袋麺「爆裂辛麺 韓国風 極太大盛激辛焼そば」がレコメンドされた。

また、香りにこだわったペットボトルのアイスコーヒーを選ぶと、今度はメルシャンの「甘熟ぶどうのおいしいワイン赤」が出てきた。コーヒーとワインという、メーカーもジャンルも異なり、一見関連なさそうな2つの商品が、「豊かな香り」という共通の特徴により結びつけられた。

共通の組み合わせで売上2倍？

この実験は一般社団法人リテールAI協会の分科会として、トライアルのほか、日清食品やメルシャンをはじめ飲料や食品、日用品メーカーなど8社が参加した。数万の商品の説明文を、AIの自然言語処理の技術を使って「素材重視」「健康・栄養」「濃厚」など17に分類。32のレコメンド商品に対し、特徴の分類に応じた約700の組み合わせを登録した。

特徴が共通する商品の組み合わせとそうでないものを表示したが、共通の組み合わせのほうが売上が2倍になった事例もあったという（※1）。

2023年10月には、スマートショッピングカートを「Skip Cart」と名付けて世界展開を目指すと発表した。店内にインストアアイネージ（電子看板）も数多く設置し、メーカーと組んで商品PRを積極的に行い、衝動買いを誘う。

ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス（USMH）は、店頭の約40インチのデジタルサイネージとAIカメラを使い、新たな販売促進策を展開している。動画の視聴人数や視聴時間、性別、年齢層を計測し、売り場や時間帯、店舗ごとに流す映像を随時変更する。来店客に合った商品情報や料理レシピ。生活情報などを配信し、買い上げ店数の向上につなげている。

この仕組みはUSMHが独自開発したもので、「イグニカサイネージサービス」と名づけて同業他社への販売も行っている。映像コンテンツは食品メーカーの新商品紹介などもあり、広告収入を獲得する手段としても活用する。

100％の客が「安い」と感じるのは…

スーパーマーケット業界を巡っては、EC（電子商取引）やドラッグストアをはじめとした異業種・異業態との競争が激しくなっている。生き残りを図るため、中小でも生産者との直接仕入れルーツを確立するなど、独自商品の品揃えに注力したり、ポイントカードを使って顧客を囲い込んだりと、知恵を絞っている。

中小のスーパーマーケットが大手に対抗する手段として、その昔に注目された価格戦略がある。米国の高級スーパーマーケットの経験則から導き出された、「ドロシーレーンの法則」という戦略だ。

この法則は、次のような消費者の購買心理がベースになっている。

・100品目中の18％の商品を安くしたら、85％の顧客が安いと感じる。

・100品目中の30％の商品を安くしたら、95％の顧客が安いと感じる。

・100品目中の48％を安くしたら、ほぼ100％の顧客が安いと感じる（※2）。

つまり、値下げする商品の割合をコントロールして「心理的な安さ」に訴える売価設定方法だ。すべての商品を安くしなくても、商品を選定し戦略的に値下げすることで、収益を確保しながら、効果的に安さを訴える。

この法則に沿った戦術をとっているのが、埼玉県を地盤とするヤオコーだ。同社はメニュー提案に力を入れるとともに、高品質の商品を扱うことで知られ、同業他社が定期的に視察に訪れるスーパーマーケットの代表格だ。

10年以上前から「価格コンシャス」というキーワードを打ち出し、比較的高価格の商品はそのままに、飲料やもやしなど他社が安売りする商品について、値ごろ感のある価格を設定している。

白鳥和生

日本経済新聞社に入社。小売、卸外食、食品メーカー、流通政策などを長く取材し、『日経MJ』『日本経済新聞』のデスクを歴任。日本大学大学院で企業の社会的責任（CSR）を研究し、2020年に博士（総合社会文化）の学位を取得。2024年、流通科学大学商学部経営学科教授に着任