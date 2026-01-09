プレミアリーグ第21節、アーセナルとリヴァプールの対戦が行われた。



前線のコマが足らず、ヴィルツを最前線という形で起用してきたリヴァプール。対してアーセナルはおおむねベストのメンバーで、主導権を握って試合のペースを上げようと試みる。



いつものようにサイドを起点に攻撃を仕掛け、クリアボールを拾って二次攻撃に繋げていくアーセナル。サカやトロサールがマークをはがして突破を見せるが、なかなか中が合わず決定的なシーンは生まれない。





素早いトランジションからカウンターを狙うリヴァプールは27分、ラヤからの繋ぎが甘くなり、ゴールが空いたところをブラッドリーが遠くから狙うもクロスバーに当ててしまう。積極的にペナルティエリア内にボールを送り、ポケットを取り続けるアーセナルだが、中央をしっかりと締めるリヴァプールの守備を崩せないままハーフタイムを迎えた。後半に入った48分、ヴィルツが得意の細かいタッチでエリアに侵入し、最後はトロサールと接触して倒れるが笛は鳴らず。しばらくはリヴァプールの時間となり、なかなかボールを保持できないアーセナル。アルテタ監督は負傷した様子のインカピエに代えてルイス・スケリーを投入する。ペースを引き戻すべく、ジェズスとマルティネッリも投入したアーセナルだが、リヴァプールはヴィルツも降りてくるため中盤に数的優位があり、アーセナルはボールの奪いどころを作れない。シュートに持ち込めないアーセナルはさらにマドゥエケとエゼも投入。リヴァプールはショボスライがFKでゴールを狙うシーンも生まれるが、ネットを揺らすことはできない。無得点のまま時間が過ぎるなか、ようやくアディショナルタイムにアーセナルが攻勢に転じるもゴールは生まれず。ブラッドリーが膝を痛めて倒れ、マルティネッリがピッチの外に早く出そうと押したことで両チーム揉み合いとなり、ATは延長される。最後、アーセナルはコーナーキックのチャンスも活かせず、試合はスコアレスドローで終了した。アーセナルは第3節で敗れた相手だったがリベンジはならず。これで今節は上位4チームがすべて引き分けるという結果となった。［スコア］アーセナル 0-0 リヴァプール