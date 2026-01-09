「学ぼうとしない人」ほど連発する“浅い言葉”とは?

戦略コンサルやシリコンバレーの経営者、MBAホルダーには、共通点があった。「伝える内容を1つに絞り、1メッセージで伝えて、人を動かす」ということ。プレゼン・会議・資料作成・面接・フィードバックなど幅広い場面で成果を上げるノウハウをまとめた書籍『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』から一部抜粋して紹介する。

「学ぼうとしない人」ほど連発する“浅い言葉”がある

会話の中で自分が発する言葉によって、相手やまわりが受ける印象は変わる。よい印象を与えるときもあれば、悪い印象を与えるときもある。

そして、まわりに「学ぼうとしない人」と思われてしまう“浅い言葉”がある。

「学ぼうとしない人」ほど「自分を決めつける言葉」を言う

「学ぼうとしない人」と思われてしまう言葉とは「自分を決めつける言葉」だ。たとえば、次のような言葉だ。

「わたしは『細かいことが苦手なタイプ』なんです」

「自分は『文系』だから、技術はわからないんです」

「わたしは『直感派』なんです」

こうして、「自分を決めつける言葉」を言われると、言われた相手やまわりはなかなか反論しようがない。自己認識を他者が否定するのは、人格否定と受け止められかねないからだ。

そうして、「自分を決めつける言葉」を使っているとまわりからの反論をシャットアウトしてしまうため、自分への決めつけが固定観念化していく。結果として、自分を変えることを最初から拒んでいる「学ぼうとしない人」という印象をまわりに与えてしまう。

「自分を決めつける言葉」を使うのは「否定に開いていない」

「自分を決めつける言葉」を自分に対して使うのは、自分を「否定に開いていない」。「否定に開いていない」とは、否定される余地や機会をなくすことだ。

新しいことを学ぶ（ラーニングする）ためには、いまの自分を学び直して変える（アンラーニングする）必要がある。その学び直しのために必要なのが、自己認識を壊すことだ。

たとえば、自分は「文系」だと自己認識していても、たかだか学生時代の話で、今や未来の話ではない。なので、文系だと自分では思っていても、やってみたらAIなどの技術が得意かもしれない。なので、自分を決めつけず、自己認識を壊してみて、まずはやってみることから学び直しが始まっていったりする。

しかし、「自分を決めつける言葉」を使っていると、自己認識が固定観念になっていて壊れず、その学び直しのプロセスがいつまでもスタートしなかったりする。結果として、「学ぼうとしない人」と思われるだけではなく、次第に「学ばない人」になっていってしまい、成長が打ち止めになっていったりするのだ。

「自分を決めつける言葉」を使わず、自分の可能性を開いてみよう

もちろん、自己認識をしっかりともち、それを言語化するのは大事なことだ。しかし、それを固定観念にしてしまって自分を決めつけてしまうと、学べなくなり、自分の将来の可能性を棄損してしまう。

「自分を決めつける言葉」を使わず、自分の可能性を開いてみよう。人には無限とは言わないが、自分が思っている以上に自分には可能性があったりするものだ。

未来はわからない。わからないから、学びさえすれば、変われる。たかが言葉、されど言葉。自分の使う言葉次第で、自分の学びや、自分の未来が変わっていくのだ。

（本原稿は『1メッセージ 究極にシンプルな伝え方』を一部抜粋・加筆したものです）