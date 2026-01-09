買い替え不要で今のベッドを“高級ホテルの寝心地”に変える魔法の一枚

「病院に行っても治らなかった不眠の悩みが解決した」「普段なかなか寝ない子どもがスヤスヤ眠った」――感謝の声、続々！ 睡眠専門医も納得の2万人を救った「快眠メソッド」を初公開。夜、ぐっすり眠れないという不眠の悩みを医者や睡眠導入剤に頼る前にやるべきこと。それは、寝心地を大きく左右する寝具の見直し。加賀百万石の歴史都市・金沢で江戸時代に創業し、289年の歴史を誇るふとん店「眠りにまっすぐ乙丸屋」の12代目店主は、不眠に悩む人やもっとぐっすり眠りたいという人に向けて、快眠のアドバイスを施して評判だ。初の著書『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）では、寝具を味方にして快眠に導き、仕事に家事に最高のパフォーマンスを発揮できる「60＋プラス1」の方法を、さまざまなエビデンス（科学的根拠）とともに徹底指南！ 医者や学者が語ってこなかった素朴にして最も影響の大きい「寝具」の視点から、あなたを快眠に誘う。医学監修：森川恵一（日本睡眠学会総合専門医）

※本稿は、『とにかくぐっすり眠りたい 老舗ふとん店の12代目がこっそり教える快眠法60』（ダイヤモンド社）より一部を抜粋・編集したものです。

「最高の朝」を手に入れるための

プラス一枚の魔法

日々の眠りをよりアップグレードするために、ぜひ使ってもらいたい敷き寝具があります。それは「オーバーレイ」です。

寝具のオーバーレイとは、マットレスの上に敷くことで、寝心地を改善したり、マットレスを保護したりする寝具です。汚れを防ぐベッドパットよりも、高い機能性があります。

多くの人が見落としがちな

似て非なる「二つの役割」

混同している人がいらっしゃるかもしれませんが、「オーバーレイ」と「敷きパッド」はまったくの別物です。

肌に一番近いところで

「心地よさ」を追求する領域

敷きパッドは、マットレスや敷き布団を覆う“シーツの上に敷く”ものです。肌とダイレクトに触れる寝具なので、肌触りをよくしたり、布団内を快適に保ったりする役目を担っています。

一方、オーバーレイはマットレスの上に敷き、上からシーツをかぶせます。

買い替え不要！

今のベッドを「理想の寝床」に変える体圧分散

オーバーレイの最大の魅力は、高価なマットレスを買い替えることなく、寝心地を劇的にアップデートできる点にあります。

マットレスが硬すぎて体が痛い、あるいは少しヘタリが気になるといった悩みも、この一枚が体圧を均等に分散し、腰や肩への負担を驚くほど軽減してくれます。

3cmから5cmが

「底付き感」を消し去る黄金の厚み

選ぶ際の重要なポイントは「厚み」です。一般的には3cm〜7cmが主流ですが、薄すぎると本来のサポート力が発揮されず、厚すぎると寝返りが妨げられることがあります。

現在のマットレスの硬さを補いたいなら3〜5cm程度を目安に選ぶと、違和感なく寝心地の向上を実感できるでしょう。

寝返り重視の「高反発」か

包容力の「低反発」か

素材選びは、あなたの睡眠スタイルに合わせて決めるのが正解です。

寝返りが多く、朝の腰の重さが気になる方には「高反発」素材が、全身を優しく包み込まれるような安心感の中で眠りたい方には「低反発」素材が適しています。この「素材の相性」を知るだけで、眠りの質は飛躍的に高まります。

マットレスの寿命を延ばし

清潔な環境を守る「盾」

オーバーレイは心地よさだけでなく、マットレス本体を皮脂や汗から守る「ガード役」としても極めて優秀です。マットレスは洗えませんが、オーバーレイならメンテナンスもしやすく、寝具全体を清潔に保つことができます。

賢く選んで正しく使うことで、毎日の目覚めが楽しみになるような、至福の睡眠環境を手に入れましょう。

