株価暴落時の最善の対応は

「何もしないこと」！

株式市場は時折、大きく下落します。時には「暴落」という表現がふさわしいほど、激しく下落することもあります。

そのような時、恐怖に駆られる個人投資家も多いでしょう。証券会社の取引画面を見ていると持ち株の含み損が拡大していきます。心臓は高鳴り、胸が締め付けられるように痛み、あぶら汗がにじむ……。ついに耐え切れず、「売り」ボタンを押してしまう。

しかし、これは、最も避けるべき行動です。

含み損拡大の場面をやや大げさに描写しましたが、もし、あなたが株価暴落時に心理的ストレスを感じるのであれば、それは自分のリスク許容度を超えて、投資している証拠です。その場合は、資産全体に占めるリスク資産の割合を調整する必要があります。

ただ、「優れた会社」を発掘し、本当にいいかどうかの検証を経て、長期投資の計画を立て、十分に割安だと思える価格で買った株であれば、株価暴落時の最善の対応は「何もしないこと」です。

人間の心理には、株価が下がった時に売りたくなり、上がった時に買いたくなる傾向があります。これは典型的な「逆張り」の反対であり、結果的に損失を招く行動につながりがちです。暴落時にパニック売りをするのも、何らかのニュースで急騰した時に、買うのも避けるべきです。

「何もしない」以外の選択肢としては、4〜5年以上の長期的な視点を持ち、分散投資を前提に、慎重に買い進めるという方法もあります。ただし、これは十分な現金余力がある場合に限ります。

「ストーリー」に変化がなければ

意識的に「何もしない」のがいい

2020年春、コロナショックと呼ばれる株価大暴落が起こりました。その時も、私の基本的な投資方針は「じっと動かない」ことでした。

ただ、基本的にはその方針を守りつつも、少しタイミングが遅れたのですが、中国株は全部売却しました。それは新型コロナの発生源が中国だと思われたからです。

また、手元にあった現金、中国株を売ってできた現金などで、株価が下がった「優れた会社」の買い増しも行いました。

長期投資を始めたら、平時は「何もしない」、暴落時でも「何もしない」というのが有効な戦略です。しかし、これには注釈が必要です。

私がコロナショック時に中国株を売ったように、根本的な「投資ストーリー」の部分に問題が生じたら、株を売る判断も必要になります。それは「優れた会社」だと思って選んだ銘柄であっても同じです。「投資ストーリー」に変化が生じたら、投資を考え直すべきなのです。

つまり、株価暴落時の最善の行動は、ただ漫然と「何もしない」ことではなく、「投資ストーリー」に変化がないか確認したうえで、意識的に「何もしない」ことなのです。

これは、平時も同じです。持ち株の決算発表や、関連ニュースは確認し、「投資ストーリー」に変化がないことを確認しましょう。そのうえで、意識的に「何もしない」のが最善の投資行動です。

投資でより儲けるための

暴落時のテクニックとは？

最後に、市場全体の株価暴落時に応用できる、もう一段上のテクニックをご紹介しましょう。それは次のようなやり方です。

市場全体の株価暴落時に、自分が保有している銘柄の中で、「投資ストーリー」に変化がないにもかかわらず、大きく売られている銘柄がある一方で、あまり下がっていない銘柄がある場合があります。

このような時は、それほど売られていない銘柄を少し売り、大きく売られた銘柄を少し買って乗り換えるのです。このような暴落時の売買行動は、私自身も行うことがあり、リターンをさらに高める可能性があると実感しています。

