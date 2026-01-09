職場で「間違った努力ばかりしている上司や部下」に教えたい、絶妙なアドバイスとは？

そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

がんばっているのに、なぜか前に進まない人たち

職場を見渡すと、「とにかく頑張っている人」はたくさんいます。

残業もする。頼まれた仕事も断らない。

忙しそうで、いつも疲れている。

それなのに、成果が出ない。

成長している実感もない。

本人も周囲も、どこか消耗している。

これは能力の問題ではありません。

努力の方向が、少しだけズレているだけなのです。

アオウミガメが教えてくれた「努力の正体」

『世界の果てのカフェ』という本の中に、「ハワイ沖でのシュノーケリング」という話があります。

語り手は、偶然、アオウミガメと並んで泳ぐことになります。

自分はフィンを履き、必死に足を動かしている。

それなのに、ゆっくり泳いでいるはずのウミガメに追いつけない。

最初は不思議で、悔しくて、恥ずかしかった。

でも、観察を続けて、ある決定的な違いに気づきます。

ウミガメは、波に逆らっていなかったのです。

波が前から来るときは無理に進まず、位置を保つ。

波が後ろから来るときだけ、ヒレを動かして一気に進む。

つまり、自分の力ではなく、流れを味方につけていた。

一方、その人はどうだったか。

水の流れを無視して、ずっと同じ強さで足をばたつかせていた。

その結果、疲れ切り、いざ波が押してくれるタイミングには、もう余力がなかった。

間違った努力とは「全部に反応すること」

この話は、仕事にそのまま当てはまります。

・来たメールにすべて即レス

・頼まれた仕事を全部引き受ける

・通知や会議や雑務に全部付き合う

一見、真面目で優秀に見えます。

しかしそれは、自分が何をしたいのかが決まっていない状態で、すべての波に逆らい続けている姿でもあります。

本当にやりたいこと、本当に力を注ぐべき仕事が定まっていないと、人は「とりあえず全部やる」しかなくなる。

その結果、チャンスが来たときには、時間も体力も、もう残っていない。

努力を増やす前に、方向を決めよう

間違った努力ばかりしている人に、ぜひこう伝えてあげてください。

「もっと頑張る前に、どの波に乗るかを決めよう」

努力が足りないのではありません。

能力が低いわけでもありません。

ただ、自分が進みたい方向と、力を使うタイミングが噛み合っていないだけです。

アオウミガメのように、すべての波に逆らわない。

流れを見極め、ここぞというときに力を使う。

それができた瞬間、同じ努力でも、驚くほど遠くまで進めるようになるのです。

（本稿は、『世界の果てのカフェ』の発売を記念したオリジナル記事です）