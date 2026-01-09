Photo: Adobe Stock

職場で「間違った努力ばかりしている上司や部下」に教えたい、絶妙なアドバイスとは？
そんなあなたにすすめたいのが、全世界45言語に翻訳され、世界500万部を突破しているベストセラー『やりたいことが見つかる 世界の果てのカフェ』（ジョン・ストレルキー 著／鹿田昌美 訳）だ。「何度読んでもハッとする」と話題の一冊から、おすすめの名言について紹介する。（構成／ダイヤモンド社・種岡 健）

がんばっているのに、なぜか前に進まない人たち

　職場を見渡すと、「とにかく頑張っている人」はたくさんいます。

　残業もする。頼まれた仕事も断らない。
　忙しそうで、いつも疲れている。

　それなのに、成果が出ない。
　成長している実感もない。
　本人も周囲も、どこか消耗している。

　これは能力の問題ではありません。
　努力の方向が、少しだけズレているだけなのです。

アオウミガメが教えてくれた「努力の正体」

『世界の果てのカフェ』という本の中に、「ハワイ沖でのシュノーケリング」という話があります。

　語り手は、偶然、アオウミガメと並んで泳ぐことになります。
　自分はフィンを履き、必死に足を動かしている。
　それなのに、ゆっくり泳いでいるはずのウミガメに追いつけない。

　最初は不思議で、悔しくて、恥ずかしかった。
　でも、観察を続けて、ある決定的な違いに気づきます。

　ウミガメは、波に逆らっていなかったのです。

　波が前から来るときは無理に進まず、位置を保つ。
　波が後ろから来るときだけ、ヒレを動かして一気に進む。

　つまり、自分の力ではなく、流れを味方につけていた。

　一方、その人はどうだったか。
　水の流れを無視して、ずっと同じ強さで足をばたつかせていた。
　その結果、疲れ切り、いざ波が押してくれるタイミングには、もう余力がなかった。

間違った努力とは「全部に反応すること」

　この話は、仕事にそのまま当てはまります。

・来たメールにすべて即レス
・頼まれた仕事を全部引き受ける
・通知や会議や雑務に全部付き合う

　一見、真面目で優秀に見えます。
　しかしそれは、自分が何をしたいのかが決まっていない状態で、すべての波に逆らい続けている姿でもあります。

　本当にやりたいこと、本当に力を注ぐべき仕事が定まっていないと、人は「とりあえず全部やる」しかなくなる。
　その結果、チャンスが来たときには、時間も体力も、もう残っていない。

努力を増やす前に、方向を決めよう

　間違った努力ばかりしている人に、ぜひこう伝えてあげてください。

「もっと頑張る前に、どの波に乗るかを決めよう」

　努力が足りないのではありません。
　能力が低いわけでもありません。

　ただ、自分が進みたい方向と、力を使うタイミングが噛み合っていないだけです。

　アオウミガメのように、すべての波に逆らわない。
　流れを見極め、ここぞというときに力を使う。

　それができた瞬間、同じ努力でも、驚くほど遠くまで進めるようになるのです。

