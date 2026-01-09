◎全国の天気

日本海側の雪は、昼前には、ほぼやみそうです。ただ、夜には、北海道や東北北部で再び雪が降り出すでしょう。太平洋側は広く晴れて、強い風が収まり、穏やかな天気になりそうです。

◎予想最高気温

前日と同じくらいで真冬の寒さが続くでしょう。ただ、強い北風は弱まり、晴れる地域は日差しにホッとできそうです。東京と広島は10℃、名古屋と大阪は9℃、新潟と仙台は5℃、札幌は氷点下2℃の予想です。福岡は前日より3℃高い11℃で、厳しい寒さが緩みそうです。

◎週間予報

・大阪〜那覇

10日(土)は雲が増えて、山陰は夕方に雨が降るでしょう。次第に風も強まる見込みです。11日(日)から12日(月)にかけては日本海側を中心に雪で、九州や四国の平地でも雪の積もる所がありそうです。大雪にご注意ください。13日(火)、14日(水)は、山陰で雨が主体となりそうです。

・札幌〜名古屋

10日(土)の午後は北日本で雨や湿った雪の範囲が広がるでしょう。南風が強まり、東京は14℃まで上がる予想です。11日(日)から12日(月)にかけては強い冬型で、日本海側は大雪、猛吹雪となるおそれがあります。車の立ち往生への備えや、飛行機・鉄道などの交通機関の乱れも想定し、予定を考えてください。