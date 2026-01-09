「サイズを教えてほしい…」昨年結婚の元K-POPアイドル、魅惑のスイムウェア姿　元Jリーガーと交際も

ガールズグループT-ARA出身のヒョミンが、オーストラリアでの近況を伝えた。

昨年の結婚以降、その魅力は増すばかりだ。

ヒョミンは1月7日、自身のインスタグラムを更新。「Soft reset」と添え、シドニーのホテルのプールで過ごす様子を収めた写真を複数投稿した。

写真のヒョミンは、ブラウンのバンダナ柄のスイムウェアでシックな雰囲気を演出。プールサイドでくつろぐなど、優雅なひとときを過ごしていることがうかがえる。

この投稿には「やっぱりかわいいね」「ウェアのサイズを教えてほしい…」「ちょっと眩しすぎる」などのコメントが寄せられていた。

（写真提供＝OSEN）ヒョミン

なお、ヒョミンは2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。2022年1月に元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が報じられたが、約2カ月後に破局した。その後、昨年4月に一般男性と結婚式を挙げた。

◇ヒョミン プロフィール

1989年5月30日生まれ。本名パク・ソンヨン。釜山出身。2009年にT-ARAのメンバーとしてデビュー。大きい瞳に高い鼻、透き通った肌が特徴的で、グループではビジュアルメンバーの一人として人気を集めた。2014年からソロ活動を展開し、音楽のみならずバラエティでも活躍中。プライベートでは2022年1月、過去にガンバ大阪でもプレーした元サッカー韓国代表ファン・ウィジョとの交際が発覚するも、わずか2カ月後に破局。2025年4月に一般男性と結婚式を挙げた。