2025年12月期および2025年度（2025年1月〜12月）

全国軽自動車協会連合会は、2025年12月期および2025年度（2025年1月〜12月）における軽自動車新車販売の車名別ランキングを発表した。

2025年12月期 軽自動車通称名別新車販売トップ10

1位 ホンダNボックス：1万5570台

2位 スズキ・スペーシア：1万1397台

3位 ダイハツ・タント：9297台

4位 ダイハツ・ムーヴ：8867台

5位 日産ルークス：6889台

6位 スズキ・ハスラー：6171台

7位 三菱デリカミニ/eK：5924台

8位 スズキ・ワゴンR：5204台

9位 ダイハツ・ミラ：4079台

10位 スズキ・アルト：3540台

2025年度 軽自動車通称名別新車販売トップ10



2025年度の軽自動車通称名別新車販売でトップになったホンダNボックス。 本田技研工業

1位 ホンダNボックス：20万1354台

2位 スズキ・スペーシア：16万5589台

3位 ダイハツ・タント：12万4619台

4位 ダイハツ・ムーヴ：12万2349台

5位 スズキ・ハスラー：8万7972台

6位 スズキ・ワゴンR：7万2520台

7位 日産ルークス：7万1498台

8位 三菱デリカミニ/eK：5万8916台

9位 スズキ・アルト：5万7553台

10位 ダイハツ・ミラ：5万5777台

2025年12月期の軽自動車の車名別ランキングは、前年同月比4.9％増の1万5570台を達成したホンダNボックスが2カ月連続でのトップに就く。

続く第2位には、同9.1％減ながら1万1397台を販売したスズキ・スペーシアが前月と同位で位置。第3位には、同3.3％減ながら9297台を売り上げたダイハツ・タントが1ランクアップで入り、7カ月ぶりに軽スーパーハイトワゴンがトップ3を占めた。

6カ月間に渡ってトップ3入りしていた軽ハイトワゴンのダイハツ・ムーヴは、同35.3％増の8867台を記録したものの第4位にまでダウンする。

また、第5位には10月に販売を開始した日産の軽スーパーハイトワゴンの新型ルークスが同37.2％増の6889台を成し遂げて入った。

注目モデルの動向

注目モデルの動向に触れていこう。

10月に販売を開始した新型の三菱デリカミニ/eKは、前年同月比35.6％増の5924台を販売して第7位にランクイン。



12月の軽自動車通称名別新車販売で7位に入った日産ルークス。 平井大介

また、9月に電気自動車のN-ONE e:の販売を開始したホンダN-ONEは、同23.1％増の1534台を記録して第15位に入る。

対して、軽EVのカテゴリーでは日産サクラが同59.7％減の597台、三菱eKクロスEVが同73.3％減の58台と苦戦。EVモデルのe:を含むホンダNバンも、同10.2％減の2252台と低迷した。

一方、2026年8月下旬をもって生産の終了を予定するダイハツ・コペンは、駆け込み需要もあって同124.8％増の454台を達成。同じく2026年8月の生産終了を予告するトヨタのコペンGRスポーツも、同1480.0％増の79台を成し遂げている。

なお、登録車と軽自動車を合わせた2025年12月期の車名別ランキングのトップ5は、ホンダNボックスが2カ月連続での首位に立ち、以降はトヨタ・ヤリス、スズキ・スペーシア、ダイハツ・タント、トヨタ・シエンタの順で続く。月間販売台数1万台超えは、前月から3車種減って3車種となった。

一方、2025年度の軽自動車の車名別ランキングは、唯一20万台オーバーを達成したホンダNボックスが11年連続での首位に就き、以降はスズキ・スペーシア、ダイハツ・タント、ダイハツ・ムーヴ、スズキ・ハスラーの順で並ぶ。

また、登録車と軽自動車を合わせた2025年度の車名別ランキングは、ホンダNボックスが4年連続でのトップに輝き、以降はトヨタ・ヤリス、スズキ・スペーシア、トヨタ・カローラ、ダイハツ・タントという順位となった。