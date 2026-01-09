Wonjungyoの限定カラーが登場♡赤み補正叶うメロンミント下地

涙袋メイクの第一人者ウォン・ジョンヨ氏監修のコスメブランド「Wonjungyo」から、人気メイク下地に心ときめく限定カラーが登場します。赤みを自然にカバーしながら、透明感あふれるツヤ肌へ導く新色は、冬の肌悩みにも心強い存在。定番アイテムとして支持されてきたトーンアップベースが、より洗練された印象にアップデートされ、メイクの仕上がりを格上げしてくれます♡

赤みを補正する限定色メロンミント

限定新色「101メロンミント」は、ほんのり白みを含んだパステルグリーンカラー。小鼻やニキビ跡など気になる赤みを自然にカバーし、顔全体の肌トーンを均一に整えます。

さっと塗るだけで明るく澄んだ印象に仕上がり、重ねても厚塗り感が出にくいのが魅力。ナチュラルなのに確かな補正力で、毎日のベースメイクに取り入れやすいカラーです。

RMKスプリングコレクション2026で叶える、ヘイジーパステルの目もと

ツヤ肌仕上げと機能性を両立

ウォンジョンヨトーンアップベースN

価格：1,430円

シルバーパール配合により、内側からにじむような自然なツヤ感を演出。みずみずしいテクスチャーで伸びが良く、肌になめらかにフィットします。

SPF43PA＋＋＋で紫外線対策もでき、紫外線吸収剤不使用なのも嬉しいポイント。

さらに、セラミドNP、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油の3種の美容成分（※2）を配合し、乾燥しがちな季節も快適な使い心地です。

展開カラー：

【新色】101メロンミント（赤み補正&肌トーンを均一に※）

01ピーチピンク（くすみカバー&透明感アップ※）

02ライムイエロー（赤みカバー&色むら補正※）

03スカイブルー（くすみ補正&透明感アップ※）

04スノーラベンダー（黄み補正&透明感アップ※）

※メイクアップ効果による

※1メイクアップ効果による

※2セラミドNP、ヒアルロン酸Na、ホホバ種子油（すべて保湿成分）

全5色展開で理想の肌印象へ

トーンアップベースNは、肌悩みに合わせて選べる全5色展開。限定色に加え、くすみや色むら、黄みなどそれぞれの悩みに寄り添うカラーが揃います。

部分使いはもちろん、顔全体に使っても自然な仕上がり。毎日のメイクを自分らしく楽しみたい方におすすめです。

限定カラーで旬のツヤ肌を

赤み補正と透明感を同時に叶える「101メロンミント」は、今だけの特別な限定カラー。定番色と組み合わせれば、肌悩みに合わせた理想の仕上がりが完成します。

POPUPでの先行発売や限定販売という特別感も魅力。新しい季節のはじまりに、Wonjungyoの下地でツヤめく素肌を手に入れてみてください♪