「癖毛ワルイージ」といじられ役だった男性が”無整形”でミスターコンブランプリに「努力してる証拠」「どんどん表情がイキイキと変化してる」
大阪の大学生が自身の垢抜けの過程を紹介する動画がInstagramで話題となっている。投稿したのは、テソン（@teson1027）さん。「もっと垢抜けたい」というタイトルで投稿された動画は76.1万回再生、2800件以上のいいねを記録し、「凄くいいと思います！！」「自分を愛するって簡単じゃないから本当にすごい事です」「努力してる証拠ですね！素晴らしいです」などのコメントが寄せられた。性格がオープンに変わったというテソンさんに話を聞いた。
【ビフォーアフター】K-POPアイドルのように垢抜け…ミスターコングランプリになったテソンさん
――垢抜け前、見た目に関する周囲の何気ない一言が傷ついた経験があればお聞かせください。「癖毛ワルイージ」などのあだ名をつけられ、どのような気持ちでしたか。
「『髪の毛、脇毛すぎん！？』と言われたことがあって、正直ちょっと傷つきました（笑）。それをきっかけにヘアアイロンでセットするようになったんですが、最初は『雨に打たれてきたん？』っていじられることも多くて。でも、だんだん周りも慣れてくれて、自然と改善されていきました」
――中高時代を振り返り、どういう時に自信のなさが出ていたと感じますか？
「クラスみんなで話し合う場面で、いわゆる"顔のいい一軍"の人たちと話すと、どうしても自分よりキラキラして見えてしまって。『なんで自分はこんな顔なんだろう』って思うこともありました（笑）」
――数々の垢抜けの取り組みの中で、最も効果があったと感じる具体的な美容法とその方法を教えてください。
「ランニングや髪セットももちろんあるんですが、やはり顔のマッサージは効果があったと思います。『大阪の整体師 鳥ちゃんの美容と健康のセルフケア』のYouTube動画が最も効果を実感できました」
――外見の変化が内面にも影響し、「性格もオープンに」なったそうですが、外見を垢抜けさせることがご自身の考え方や生き方にどのような影響を与えたと感じますか？
「元々自分から前に出るタイプではなかったのですが、変化につれて文化祭でダンスをしてみたい！バンドをやってみたい！など、イベント毎に積極的に参加するようになったり、挑戦したいなと思えるようになりました」
なお、テソンさんのInstagramとTikTokでは、日常の様子が公開されている。
