スザンヌ、12歳迎えた息子との2ショット添え誕生日を祝福「えーっ！もう中学生に」「可愛いからカッコいいに成長してるね」
タレントのスザンヌ（39）が7日、自身のインスタグラムを更新。「息子、12歳になりました」と報告し、長男との親子2ショットを公開した。スザンヌは長男をハグし、共に笑みを見せる様子からは親子の仲むつまじさがにじみ出ている。
【写真】「可愛いからカッコいいに成長してるね」12歳迎えた長男＆スザンヌの親子2ショット
アップした写真と動画は、誕生日会のもの。「来てくれたみんなのおかげで、しあわせニッコニコの笑顔が見られた日。それが何よりうれしかったなぁ」と振り返り、「12年間、毎日が愛しくて、可愛くて、たまらなくて、母として情けなくて泣いた日も、うまくいかなくて悔しかった日もたっくさんあるけど こんなにも愛を持って子育てできているのは間違いなく、今も今までもそばにいてくれたみんなのおかげです。ありがとう」と、仲間たちへの感謝を記した。
続けて「息子へ」とし、「お誕生日おめでとう。産まれてきてくれてありがとう 出逢えてしあわせです 12歳もよろしくね」と改めて祝福。
「12歳って、子どもと大人のあいだを行ったり来たりしながら、急に背中が頼もしく見えたり、でもまだ甘えてきてくれたりする、そんな時期、なのかな?!」と想像を巡らせながら、「今年は中学生にもなるし、最高に楽しい12歳になりますように」と願いを込めた。
コメント欄には「息子くん12歳おめでとうございます」「えーっ！もう中学生になるの」「あっというまやねー」「可愛いからカッコいいに成長してるね」「益々イケメン君でモテられるだろーな」「さらに素敵な年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏（48）と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。
【写真】「可愛いからカッコいいに成長してるね」12歳迎えた長男＆スザンヌの親子2ショット
アップした写真と動画は、誕生日会のもの。「来てくれたみんなのおかげで、しあわせニッコニコの笑顔が見られた日。それが何よりうれしかったなぁ」と振り返り、「12年間、毎日が愛しくて、可愛くて、たまらなくて、母として情けなくて泣いた日も、うまくいかなくて悔しかった日もたっくさんあるけど こんなにも愛を持って子育てできているのは間違いなく、今も今までもそばにいてくれたみんなのおかげです。ありがとう」と、仲間たちへの感謝を記した。
「12歳って、子どもと大人のあいだを行ったり来たりしながら、急に背中が頼もしく見えたり、でもまだ甘えてきてくれたりする、そんな時期、なのかな?!」と想像を巡らせながら、「今年は中学生にもなるし、最高に楽しい12歳になりますように」と願いを込めた。
コメント欄には「息子くん12歳おめでとうございます」「えーっ！もう中学生になるの」「あっというまやねー」「可愛いからカッコいいに成長してるね」「益々イケメン君でモテられるだろーな」「さらに素敵な年になりますように」など、祝福を中心にさまざまな声が寄せられている。
スザンヌは2011年12月、プロ野球・ソフトバンクの元投手でプロ野球解説者の斉藤和巳氏（48）と結婚。14年1月に長男を出産するも、15年3月に離婚を発表した。