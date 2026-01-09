グルメも楽しめると思う「四国地方の温泉地」ランキング！ 2位「こんぴら温泉」を大差で抑えた1位は？【2025年調査】
All About ニュース編集部は10月9〜10日、全国の20〜60代の男女250人を対象に「グルメも楽しめる温泉地」に関するアンケート調査を実施しました。今回はその調査結果の中から、「グルメも楽しめると思う四国地方の温泉地」ランキングを紹介します。
2位：こんぴら温泉（香川県）／92票こんぴら温泉が2位に選ばれました。
香川県琴平町にあるこんぴら温泉は、「こんぴらさん」の名で全国に親しまれる金刀比羅宮の門前町に位置する温泉地です。温泉の成分は単純放射能冷鉱泉。宿泊施設では瀬戸内の海の幸や讃岐の里の幸、旬の素材にこだわった会席料理などが味わえ、こんぴらさんの表参道では老舗の食事処が並びます。
1位：道後温泉（愛媛県）／141票栄えある1位は、道後温泉でした。
愛媛県松山市にある道後温泉は、約3000年の歴史を誇る日本最古の温泉地の1つ。中心部にある道後温泉本館は国の重要文化財にも指定され、重厚な佇まいが旅情を誘います。周辺では愛媛県の名物のじゃこ天や鯛料理、地元の食材を生かした料理も楽しめます。温泉街全体が活気に満ちており、四国を代表する温泉地です。
アンケート回答者からは、「愛媛の海の幸、みかんを使ったスイーツやジュース、郷土料理の煮物や地元野菜など」（60代男性／香川県）、「温泉地として全国的に有名なので、美味しいお料理もたくさんありそうだから」（50代女性／京都府）、「温泉周辺地でパフェやお団子などの甘味グルメも楽しめそうだから」（30代女性／石川県）、「日本最古の温泉のひとつで、温泉街には鯛めしなど愛媛の郷土料理を提供する店が多く、グルメも充実」（30代女性／大阪府）などの声が集まりました。
※回答者からのコメントは原文ママです
(文:友野 カイ)