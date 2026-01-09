ÅìÌ¾¤«¤é¡Ö°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÀè¡×¤¬¡È¿®¹æ¥¼¥í¡ÉÄ¾·ë¤Ø¡ª È¾Åç¤ÎÀè¡Ö²¼ÅÄ¡×¤Þ¤Ç¤Ä¤é¤Ì¤¯²÷Å¬Æ»Ï©¡Ö°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¡× ¹©»ö¤Ï¤É¤³¤Þ¤Ç¿Ê¤ó¤À¡© Á´ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡Ö¾ÂÄÅ¤«¤é1»þ´Ö¡× ºÇ¿·¤Î¾õ¶·¤Ï
¥È¥ó¥Í¥ë¹©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È
¡¡¾ÂÄÅ²ÏÀî¹ñÆ»»öÌ³½ê¤¬¿Ê¤á¤Æ¤¤¤ë¡Ö°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¡×¤ÎÀ°È÷¡£2023Ç¯¤Ë°ìÉô¶è´Ö¤¬³«ÄÌ¤·¤¿²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©¤Ç¡¢¸½ºß¤É¤Î¤è¤¦¤Ê¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¤·¤ç¤¦¤«¡£
¡¡
¡¡¸ø³«¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¾ðÊó¤òÀ°Íý¤·¤Æ¡¢¿ÊÄ½¾õ¶·¤ò¤ß¤Æ¤¤¤¤Þ¤·¤ç¤¦¡£
¡¡°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤Ï¡¢ÀÅ²¬¸©¾ÂÄÅ»Ô¤È°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÀèÃ¼¤Ç¤¢¤ë²¼ÅÄ»Ô¤ò·ë¤Ö¡¢±äÄ¹Ìó60km¤Ë¤ª¤è¤ÖÆ»Ï©¤ÎÁí¾Î¤Ç¤¹¡£
¡Ú²èÁü¡ÛÄ¶ÊØÍø!? ¤³¤ì¤¬¡Ö°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¡×Á´·×²è¥ë¡¼¥È¤È¹©»ö¾õ¶·¤Ç¤¹¡ª ²èÁü¤ò¸«¤ë¡Ê30Ëç°Ê¾å¡Ë
¡¡¹ñÆ»1¹æ¡ÖÅì½Ù²ÏÏÑ´Ä¾õÆ»Ï©¡×¡¢¹ñÆ»414¹æ¡ÖÅ·¾ëËÌÆ»Ï©¡×¡¢¹ñÆ»414¹æ¡ÖÅ·¾ëÆ½Æ»Ï©¡×¡¢¹ñÆ»414¹æ¡Ö²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©¡×¤Î¤Û¤«¡¢ÅÓÃæ¤ÇÍÎÁ¶è´Ö¤È¤Ê¤ë¡Ö½¤Á±»ûÆ»Ï©¡×¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹½À®¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡°ËÆ¦È¾Åç¤ÎÆâÎ¦Éô¤ò´Ó¤¯¤è¤¦¤Ë¥ë¡¼¥È¤¬¹½ÃÛ¤µ¤ì¤¿¼«Æ°¼ÖÀìÍÑÆ»Ï©¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤ª¤ê¡¢°ËÆ¦È¾ÅçÁ´°è¤ò¾ÂÄÅ»Ô¤ä»°Åç»Ô¤Þ¤Ç·Ò¤°¤³¤È¤Ç¡¢¿·ÅìÌ¾¹âÂ®¡¦ÅìÌ¾¹âÂ®¤ËÀÜÂ³¤·¤Þ¤¹¡£
¡¡¥Ú¥ê¡¼Íè¹Ò¤ÇÍÌ¾¤Ê²¼ÅÄ¹Á¡¢ºù¤ÎÌ¾½ê¤È¤·¤ÆÃÎ¤é¤ì¤ë²ÏÄÅ¡¢Îø°¦À®½¢¤Î¥Ñ¥ï¡¼¥¹¥Ý¥Ã¥È¤È¤·¤Æ¿Íµ¤¤ÎÎø¿ÍÌ¨¤Ê¤É¡¢°ËÆ¦È¾ÅçÁ´°è¤Ë¤Ï¤µ¤Þ¤¶¤Þ¤Ê´Ñ¸÷Ì¾½ê¤¬¤¢¤ê¡¢¥¢¥¯¥»¥¹¤Î¸þ¾å¤Ë¤è¤Ã¤Æ¡¢ÃÏ°è¤Î´Ñ¸÷¡¦·ÐºÑ¤ÎÈ¯Å¸¤ä¸òÄÌ¤Î±ß³ê²½¤Ê¤É¤Ë´üÂÔ¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤ó¤Ê°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤Î¤¦¤ÁÆîÃ¼Éô¤Ë°ÌÃÖ¤¹¤ë¤Î¤¬¡¢¹ñÆ»414¹æ²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©¤Ç¤¹¡£
¡¡²¼ÅÄ»ÔÌ§ºî¡Á²¼ÅÄ»ÔÏ»ÃúÌÜ´Ö¤Î±äÄ¹5.7km¤¬I´ü¹©¶è¡¢²ÏÄÅÄ®ÍüËÜ¡Á²¼ÅÄ»ÔÌ§ºî´Ö¤Î±äÄ¹6.8km¤òII´ü¹©¶è¤È¤·¡¢¸òÄÌ»ö¸Îºï¸º¤ä´Ñ¸÷¸òÄÌ¤Î¸úÎ¨²½¤Ê¤É¤òÌÜÅª¤Ë»ö¶È¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡2023Ç¯3·î¤ËII´ü¹©¶è¤Î¤¦¤Á¡¢²ÏÄÅ¼·ÂìIC¡Á²ÏÄÅµÕÀîIC´Ö¤Î±äÄ¹3km¤¬³«ÄÌ¡£³«ÄÌÁ°14Ê¬¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬¤ï¤º¤«3Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¸å¡¢2024Ç¯3·î¤Ë²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Î¹©»ö¤¬»Ï¤Þ¤ê¡¢Ãå¡¹¤È²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©¤Î³«ÄÌ¤Ë¸þ¤±¤¿¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡II´ü¹©¶è¤ÇÌ¤³«ÄÌ¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë3.8km¤Î¤¦¤Á¡¢Â¿¤¯¤¬2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤È3¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤è¤ë¥È¥ó¥Í¥ë¶è´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Æ¡¢¹©»ö¤¬¥¹¥¿¡¼¥È¤·¤¿2¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤ÏÁ´ÂÎÅª¤Ë¸«¤ë¤ÈÃ»¤á¤Î¶è´Ö¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Â³¤¤¤Æ¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤ë¸«¹þ¤ß¤Î3¹æ¥È¥ó¥Í¥ë¤Ë¤Ä¤¤¤Æ¤Ï¸½»þÅÀ¤Ç¹©´üÌ¤Äê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Þ¤¿¡¢Ì§ºî¡Ê¤ß¤Ä¤¯¤ê¡ËÃÏ¶èËÌÆ»Ï©¤¬2024Ç¯10·î¤ËÃå¹©¡¢¾®ÆéÃÏ¶èÀ°È÷¹©»ö¤¬2025Ç¯3·î¤ËÃå¹©¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢¿Ü¸¶ÃÏ¶è¤Ç¤Ï³Æ½ê¤ÇÆ»Ï©¹©»ö¤¬¿Ê¤á¤é¤ì¤Ä¤Ä¡¢¿Ü¸¶IC¥é¥ó¥×¤Î¶¶¾åÉô¤Î¹©»ö¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤½¤Î¤Û¤«½üÀã¤ä½üÁð¡¢¾ÈÌÀÀßÈ÷¤ä½¤Á¶¡¦À¶ÁÝ¤Ê¤É¤Î¹©»ö¤â´Þ¤á¤Æ¡¢¸½ºß13·ï¤Î»ö¶È¤¬Æ±»þ¿Ê¹Ô¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡Àè½Ð¤Î¤è¤¦¤Ë¡¢°ËÆ¦È¾Åç¤ÏÀ¾Â¦ÅìÂ¦¤È¤â¤Ë´Ñ¸÷ÃÏ¤¬Â¿¤¯¡¢´ØÅìÃÏ¶è¤Ç¤ÏÍ¿ô¤Î´Ñ¸÷Ì¾½ê¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¤¬¡¢¸½¾õ¤Ç¤Ï³¤´ß±è¤¤¤ò¤¯¤Í¤¯¤Í¤ÈÁö¤ê¡¢½µËö¤Ê¤É¤Ï³Æ½ê¤Ç½ÂÂÚ¤âÈ¯À¸¤¹¤ë´ûÂ¸¤Î¹ñÆ»¤Ê¤É¤ò±ä¡¹¤ÈÁö¤ë¤«¡¢¤Þ¤À¥Ö¥ÄÀÚ¤ì¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»Ï©¤òÃå¼Â¤Ë¿Ê¤ó¤ÇÆî²¼¤¹¤ë¤·¤«¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£
¡¡II´ü¹©¶è¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢°ËÆ¦ÆîÉô¼þÊÕ¤Î¸òÄÌ¤Î±ß³ê²½¤Ë´üÂÔ¤Ç¤¡¢¤µ¤é¤ËI´ü¹©¶è¤¬³«ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¸òÄÌÅ¾´¹¤Ë¤è¤Ã¤Æ¹ñÆ»414¹æ¤È¹ñÆ»135¹æ¡¦¹ñÆ»136¹æ¤¬ÀÜÂ³¤¹¤ëÃæÅç¶¶¸òº¹ÅÀ¤Î½ÂÂÚÂ»¼º»þ´Ö¤òÌó4³äºï¸º¤Ç¤¤ë¤È¤¤¤¦»î»»¤¬½Ð¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡À¸³èÌÌ¤Ç¤âÂæÉ÷¤äÃÏ¿Ì¤Ê¤É¤ÎºÒ³²¤Ë¶¯¤¤Æ»Ï©¥Í¥Ã¥È¥ï¡¼¥¯¤Î³ÎÊÝ¡¢°ËÆ¦È¾ÅçÆîÉô¤«¤éÂè3¼¡°åÎÅ»ÜÀß¤Þ¤Ç¤ÎÈÂÁ÷»þ´ÖÃ»½Ì¤Ë¤è¤ëµßÌ¿Î¨¸þ¾å¤È¤¤¤Ã¤¿¥á¥ê¥Ã¥È¤¬¤¢¤ê¡¢²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©¤ÎÁá´ü³«ÄÌ¤¬Ë¾¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¡¡¤Ê¤ª¡¢Å·¾ëÆ½Æ»Ï©¤«¤é²ÏÄÅ²¼ÅÄÆ»Ï©¤Î²ÏÄÅ¼·ÂìIC¤Î¼êÁ°¤Ï¡¢¡ÖÅ·¾ë±Û¤¨¡×¤ÇÃÎ¤é¤ì¤ë»³³Ù¶è´Ö¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¡¡Æñ½ê¤Ç¤¢¤ë¤³¤È¤«¤é»ö¶È²½¤Ï¤Þ¤À¤Ç¤¹¤¬¡¢¤³¤Î¶è´Ö¤ò´Þ¤á¤Æ°ËÆ¦½Ä´ÓÆ»¤¬Á´ÄÌ¤¹¤ì¤Ð¡¢¾ÂÄÅ¤«¤é²¼ÅÄ¤Þ¤Ç¤Î½êÍ×»þ´Ö¤¬110Ê¬¤«¤«¤Ã¤Æ¤¤¤¿¤Î¤¬¡¢60Ê¬¤ÈÈ¾Ê¬¤ËÃ»½Ì¤µ¤ì¤ë¤È¸«¹þ¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£