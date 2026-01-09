【中国】
消費者物価指数（CPI）（12月）10:30
予想　0.8%　前回　0.7%（前年比)

生産者物価指数（PPI）（12月）10:30
予想　-2.1%　前回　-2.2%（前年比)

【日本】
景気動向指数（速報値）（11月）14:00
予想　110.5　前回　109.8（景気先行指数)
予想　115.1　前回　115.9（景気一致指数)

【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（11月）16:00
予想　-0.5%　前回　1.8%（前月比)　
予想　-0.8%　前回　0.8%（前年比)

ドイツ貿易収支（11月）16:00
予想　163.0億ユーロ　前回　171.0億ユーロ（169.0億ユーロから修正）（貿易収支)

ユーロ圏小売売上高（11月）19:00　
予想　0.1%　前回　0.0%（前月比)
予想　1.6%　前回　1.5%（前年比)

【スイス】
雇用統計（12月）17:00
予想　3.1%　前回　2.9%（失業率（季調前）)
予想　3.0%　前回　3.0%（失業率（季調済）)

【カナダ】
雇用統計（12月）22:30
予想　-0.25万人　前回　5.36万人（雇用者数・前月比)
予想　6.7%　前回　6.5%（失業率)

【米国】
雇用統計（12月）22:30
予想　5.9万人　前回　6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想　4.5%　前回　4.6%（失業率)
予想　0.3%　前回　0.1%（平均時給・前月比)　
予想　3.6%　前回　3.5%（平均時給・前年比)

ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）10日00:00
予想　53.5　前回　52.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)

※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります