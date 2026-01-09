本日の予定【経済指標】
【中国】
消費者物価指数（CPI）（12月）10:30
予想 0.8% 前回 0.7%（前年比)
生産者物価指数（PPI）（12月）10:30
予想 -2.1% 前回 -2.2%（前年比)
【日本】
景気動向指数（速報値）（11月）14:00
予想 110.5 前回 109.8（景気先行指数)
予想 115.1 前回 115.9（景気一致指数)
【ユーロ圏】
ドイツ鉱工業生産指数（11月）16:00
予想 -0.5% 前回 1.8%（前月比)
予想 -0.8% 前回 0.8%（前年比)
ドイツ貿易収支（11月）16:00
予想 163.0億ユーロ 前回 171.0億ユーロ（169.0億ユーロから修正）（貿易収支)
ユーロ圏小売売上高（11月）19:00
予想 0.1% 前回 0.0%（前月比)
予想 1.6% 前回 1.5%（前年比)
【スイス】
雇用統計（12月）17:00
予想 3.1% 前回 2.9%（失業率（季調前）)
予想 3.0% 前回 3.0%（失業率（季調済）)
【カナダ】
雇用統計（12月）22:30
予想 -0.25万人 前回 5.36万人（雇用者数・前月比)
予想 6.7% 前回 6.5%（失業率)
【米国】
雇用統計（12月）22:30
予想 5.9万人 前回 6.4万人（非農業部門雇用者数・前月比)
予想 4.5% 前回 4.6%（失業率)
予想 0.3% 前回 0.1%（平均時給・前月比)
予想 3.6% 前回 3.5%（平均時給・前年比)
ミシガン大学消費者信頼感指数（速報値）（1月）10日00:00
予想 53.5 前回 52.9（ミシガン大学消費者信頼感指数)
※米経済統計の発表日が変更・追加される可能性
※予定は変更することがあります
