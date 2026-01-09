今回は、浮気を開き直るモラハラ夫に復讐を誓ったエピソードを紹介します。

さすがに我慢の限界…

「日頃からモラハラ言動を繰り返す夫が、浮気していることが分かりました。で、夫を問い詰めると、なぜか逆ギレしてきたんです。『浮気はお前の責任だろ？』『お前が俺を満足させられないせいだ』などありえないことを言われ、言葉を失いました。

さらに『お前の取り柄は家事能力だけ』『仕事もしていないお前を養ってやってるんだから、文句言うな』とも言われ、さすがに我慢の限界です。夫に復讐してやろうと誓いました。夫のこれまでの言動や浮気を義実家に知らしめて（夫は義実家を恐れています）、離婚を言い渡し多額の慰謝料を請求するつもりです」（体験者：30代女性・専業主婦／回答時期：2024年10月）

▽ この女性の夫は、日頃から「俺がいないとお前、生きていけないもんな」と言い、専業主婦であるこの女性を見下しているそうです。妻から離婚の意思を告げられるなんて、思ってもいないでしょうね……。

※Googirlが独自にアンケートを実施し、集めたGoogirl読者様の体験談をもとに記事化しています。