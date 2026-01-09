長嶋一茂、60年かけて気がついた幸せ「やっとわかった」 意外な発言に高嶋ちさ子も驚き

1月9日（金）の『ザワつく！金曜日』では、『羽鳥慎一モーニングショー』でおなじみの羽鳥慎一と玉川徹が、2025年の『ザワつく！大晦日』に続いて登場。

長嶋一茂、石原良純、高嶋ちさ子の“ザワつくトリオ”とともに「心を一つに！みんな揃っておいしいカルボナーラ選手権」に挑む。

【映像】最新回はTVerで無料見逃し配信中！

今回の企画は、日本全国から絶品のカルボナーラを3つ厳選、みんなで心を一つにして一品を選択し、すべて揃えば全員で試食できるが、ひとりでも違っていたら食べられないという心理バトルだ。

しかし、5人の答えを合わせるのは至難の業。そこで今回は、合わせやすいように特別ルールを採用し、ちさ子が今いちばん食べたいひと皿をみんなで予想して答えを合わせることに。

男性陣はちさ子がどれを選ぶのか必死に探ろうとするが、はたして5人は心を一つにすることができるのか、大波乱の心理戦がぼっ発することに。

また1月は、『ザワつく！金曜日』の男性メンバー3人、一茂、良純、サバンナ・高橋茂雄が相次いで誕生日を迎える。1月15日（木）に64歳になる良純は、今年は海外に行くと決意を語る。

一方、ついに還暦を迎える一茂は、だからといって特に何をするか決めていないと話すほか、「最近、自分に必要なのは○○だと気づいた」「○○を見るのが自分にとって一番の幸せだ、ということがやっとわかった」などと意外な発言を繰り出して、ちさ子を驚かせる。

はたして一茂が60年かけて気がついた幸せとは、いったい何なのか？