¥È¥Ã¥×²èÁü¤Ï¡¢´²À¯¸µÇ¯11·î¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿»×°æ·§Ìî¿À¼ÒÀÐ¤ÎÄ»µï¡£±ü¤Î³¬ÃÊ¤¬ËÜÍè¤Î»²Æ»¤Ç¤¹¡£¿À¼Ò¤ÎÁÏ·ú¤ÏÉÔÌÀ¤Ç¤¹¤¬¡ÖÅ·ÏÂ¸µÇ¯¡Ê1681¡Ë¤ËºÆ·ú¤µ¤ì¤¿¡×¤ÈµÏ¿¤¬»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¤½¤¦¤Ç¤¹¡£
»×°æ·§Ìî¿À¼Ò¤â¡¢Î®»³»Ô¿ÛË¬¿À¼Ò¤¬¿À»ö¤ò·óÌ³¤µ¤ì¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢Ë¬Ìä¤·¤Æ·§Ìî¿À¼Ò¤Î»£±Æ¤È·ÇºÜ¤Î¤ªµö¤·¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ê¿å¼Ë¤Ç¼ê¤ò¾ô¤á¤Þ¤¹¡£
¿ÀÍÍ¤Ë¤ª¼ÙËâ¤·¤¿¤Î¤Ç¤´°§»¢¤·¤Þ¤¹¡£¸æº×¿À¤Ï¡Ö¶û¸æÌÚÌîÌ¿¡×¡£
Î®»³»Ô´Ñ¸÷¶¨²ñ¤Î¡ÖÎ®»³¤µ¤ó¤Ý¡×¤Ë·§Ìî¿À¼Ò¤Î¾Ò²ð¤¬¤¢¤ê¤Þ¤·¤¿¡£
ÇÒÅÂ¤ÈËÜÅÂ¡£
¼ÒÅÂ¤Î¼þ°Ï¤Ë¡¢ÀÐÊ©¤¬»¶ºß¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£¾åÉô¤Ë¡Ö·î¡×¡Ö¥¦¡¼¥ó¡×¡ÖÆü¡×¡¢¡Ö¹®¿½¡×¤È¹ï¤Þ¤ì¤¿¹®¿½Åã¡£±¦Â¦ÌÌ¤Ë¡ÖÅ·ÊÝ»Íâ£Ì¦Ç¯¡×¤È¤¢¤ë¤Î¤Ç1833Ç¯¤Ç¤¹¡£Ä¾¼ÍÆü¸÷¤Ç¸«Æñ¤¯¼Ì¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¼ÒÅÂ²£¤Ë¤âÀÐÊ©¡£
±ü¤Ï¡ÖÆó½½»°ÌëÅã¡×¾åÉô¤ËÀª»êÊî»§¤Î¼ï»Ò¡Ê¥µ¥¯¡Ë¤¬¹ï¤Þ¤ì¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Â¦ÌÌ¤Ë¡ÖÊ¸À¯½½Ç¯¡×¤È¤¢¤Ã¤¿¤Î¤Ç¡¢1827Ç¯¤Ç¤¹¡£
¶Æâ¤Ë¤â¹®¿½Åã¡£12´ðÌÜ¡£
¾åÉô¤Ë¡Ö·î¡×¡ÖÆü¡×¤Ï¤¢¤ê¤Þ¤¹¤¬¡Ö¼ï»Ò¡×¤¬¤¢¤ê¤Þ¤»¤ó¡£¡Ö¹®¿½Åã¡×¤ÈÊ¸»ú¤¬Ä¦¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢±¦Â¦ÌÌ¤Ë¡Ö¹°²½¸ÞØü¿½Ç¯¡×¡¢1848Ç¯¤Ç¤¹¡£
±¦±ü¤Î¡ÖÇÏÆ¬´ÑÀ¤²»¡×¾åÉô¤ËÇÏÆ¬¤¬Ä¦¤Ã¤Æ¤¢¤ê¡¢¼ï»Ò¤Ï¡Ö¥¦¡¼¥ó¡×¤Ç¤¹¡£¡ÖÊ¸²½½½¸ÞÊêÆÒÇ¯¡¡¹ÖÃæ½½Æó¿Í¡×¤Ê¤Î¤Ç1818Ç¯¡£
»²Æ»¤òÈ¿ÂÐ¤ËÊâ¤¤Þ¤¹¡£¤¹¤´¤¤ÃÝÎÓ¡£
»²Æ»¤Ï¤³¤Î³¬ÃÊ¤òÅÐ¤ê¤Þ¤¹¡£
»²Æ»Æþ¸ý¤Ë¸þ¤«¤Ã¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£Ãë¤Ê¤ª°Å¤¤¡¢¤È¤¤¤¦Ê·°Ïµ¤¡£Í¼Êë¤ì°Ê¹ß¤Ï¡¢¤Á¤ç¤Ã¤È¶²¤¤¤«¤Ê¡£
±ü¤Ë·§Ìî¿À¼Ò¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
¼¡²ó¤Ï¡¢»×°æ·§Ìî¿À¼Ò¤«¤éËÌÀ¾¤ËÊâ¤¤¤ÆÂç¸¶¿À¼Ò¤Ç¤¹¡£
¡Ê¼Ì¿¿¡¦Ê¸/½»ÅÄ»êÏ¯¡Ë
¢¨±Ø¹½Æâ¤Ê¤É¤Ï¤Ä¤¯¤Ð¥¨¥¯¥¹¥×¥ì¥¹¡Ê¼óÅÔ·÷¿·ÅÔ»ÔÅ´Æ»³ô¼°²ñ¼Ò¡Ë¤Îµö²Ä¤ò¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ»£±Æ¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡£
¢¨Å´Æ»»£±Æ¤ÏÅ´Æ»²ñ¼Ò¤ÈÍøÍÑ¼ÔŽ¥´Ø·¸¼ÔÅù¤Î¤´¸ü°Õ¤Ç»£¤é¤»¤Æ¤¤¤¿¤À¤¤¤Æ¤¤¤ë¤â¤Î¤Ç¤¹¡£¤¢¤ê¤¬¤È¤¦¤´¤¶¤¤¤Þ¤¹¡£
