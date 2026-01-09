1月5日からTVアニメの“最終章”が始まり、3月13日には実写映画第2弾も公開される『ゴールデンカムイ』。同作の人気は、作中に登場するキャラクターたちの強烈な個性にあると言えるだろう。

とはいえ、そこでアニメ版の声優や実写版の俳優が果たしている役割も見逃せない。本稿では彼らの演技に注目しつつ、各キャラクターの魅力について紹介していきたい。

杉元佐一（アニメ：小林親弘、実写：山粼賢人）

主人公の杉元佐一は、元大日本帝国陸軍第一師団の兵士だった人物。日露戦争で人間離れした戦いぶりを見せたことから、“不死身の杉元”という異名をもつ。普段は温厚な人柄に見えるが、生死がかかった局面に追い込まれると鬼神のように変貌する……というギャップが大きな特徴だ。

アニメ版で声を当てているのは、『BEASTARS』レゴシや『光が死んだ夏』田中といった役で知られる小林親弘。その落ち着いたやさしい声色は、杉元のキャラクター像にぴったりだ。さらに「俺は不死身の杉元だ」と猛り狂う場面では、迫力たっぷりの荒々しい演技を披露している。

その一方、実写版では杉元を演じているのは言わずと知れた人気俳優の山粼賢人。2023年12月に実施された映画第1弾の完成報告会では、撮影前からトレーニングに臨み、体重を約10キロ増量させたことを語っていたが、その成果もあってスクリーン上では歴戦の猛者としての風格が表現されていた。体当たり的なアクションもさることながら、役者としてもハマり役で、芯の部分にやさしさを秘めた杉元の姿を違和感なく演じていることが印象的だ。

アシリパ（アニメ：白石晴香、実写：山田杏奈）

もう1人の主人公・アシリパは、豊かなサバイバル知識をもったアイヌの少女。杉元の相棒として、共にアイヌの埋蔵金をめぐる冒険を行っていく。

年齢は10代前半あたりだと思われるが、誰よりも気丈で力強い生き様を見せてくれるのがアシリパの魅力。決して守られるだけのヒロインではなく、巨体のヒグマが目の前に現れても冷静に対処できるほどの生存力を誇る。

アニメ版でそんなアシリパのCVを担当しているのは、『ぼくたちは勉強ができない』の古橋文乃役や『九龍ジェネリックロマンス』の鯨井令子役などを演じている白石晴香だ。幼げでありながらも芯の強い独特の声で、原作ファンからも“ハマり役”として受け入れられている。

また実写版では、山田杏奈がアシリパ役のキャストを担当している。山田といえば押切蓮介による“精神破壊ホラー”マンガを原作とした映画『ミスミソウ』で主人公・野咲春花役を演じた若手俳優で、『ゴールデンカムイ』ではその実力を遺憾なく発揮。強い決意に満ちたまなざしと表情は、アシリパ本人と言ってもいいほどの仕上がりだった。

白石由竹（アニメ：伊藤健太郎、実写：矢本悠馬）映画『ゴールデンカムイ』キャラPV〈白石篇〉【1月19日(金)公開ッ‼】 白石由竹は杉元とアシリパの旅に同行する仲間であり、幾度となく収監されては脱獄してきたことから、「脱獄王」という異名をもつ。ギャグシーンを担当する三枚目のキャラクターではあるものの、決めるときは決める頼もしい一面もある。

アニメ版の白石役を演じているのは伊藤健太郎。『BLEACH』の阿散井恋次や『キングダム』の桓騎といったイケメンキャラから『NARUTO -ナルト-』の秋道チョウジといった三枚目まで、幅広い役を演じてきた声優だ。いかにもお調子者めいたしゃべり方で、白石の魅力を引き出している。

実写版ではコミカルな演技に定評のある矢本悠馬がキャスティングされており、もはや“顔芸”に近いほどの表情の変化で物語を盛り上げた。画面に映り込むだけでにぎやかに感じられるほどで、白石というキャラクターの存在感を際立たせている。

尾形百之助（アニメ：津田健次郎、実写：眞栄田郷敦）

杉元にとって宿敵と言える存在、それが尾形百之助だ。第七師団所属の上等兵だが、鶴見中尉に対して造反するなど、真意を伺い知れない謎の人物として描かれている。

作中屈指の腕前をもつスナイパーで、その性格は冷静沈着。つねに仏頂面をしていて、その胸の奥には深い闇が潜んでいる。アニメでその声に抜擢されているのは、今をときめく人気声優の津田健次郎。渋くてクールな声色は尾形役にぴったりで、その魅力をこれ以上ないほどに引き立てている。

また実写版のキャストは、『東京リベンジャーズ』シリーズの三ツ谷隆役や『ブルーピリオド』の主人公・矢口八虎などで知られる眞栄田郷敦。感情を感じさせない冷めた瞳や、ダウナーな声が尾形のイメージにかなり近く、絶妙なハマり役となっている。

鶴見篤四郎（アニメ：大塚芳忠、実写：玉木宏）

鶴見中尉こと鶴見篤四郎は、第七師団の兵士たちを率いてクーデターを画策している危険人物。その目的のための軍資金として、アイヌの金塊を狙っている。

部下の兵士たちからはほとんど崇拝に近い状態で慕われており、圧倒的なカリスマ性をもっているが、時折覗かせる言動は狂気そのもの。杉元たちにとって最大の脅威とも言える存在だ。

アニメ版では『NARUTO -ナルト-』の自来也や『亜人』の佐藤、『鬼滅の刃』の鱗滝左近次などで有名なベテラン俳優・大塚芳忠が、鶴見役を演じてきた。鶴見のバケモノじみた雰囲気を圧倒的な演技力によって表現し、視聴者たちに恐怖を味あわせている。

なお鶴見はそのキャラクター造形から“実写化不可能”とも言われていたが、いざ実写版が公開されると評判は一変。玉木宏が迫力に満ちた演技によって悪のカリスマを体現しており、大好評を巻き起こした。

一癖も二癖もあるキャラクターたちの姿が、生き生きと描き出されている『ゴールデンカムイ』。TVアニメの最終章では、金塊の争奪戦がついにクライマックスを迎え、各勢力が札幌に集結する。声優の演技に注目しつつ、物語の行く末を見守ってほしい。

※アシリパの「リ」は小文字が正式表記（文＝キットゥン希美）