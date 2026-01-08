若者支持率ナンバーワンのファッションブランドへ、GUがフランチェスコ・リッソと手を組んだワケ

ファーストリテイリングが2026年8月期第1四半期の決算説明会を開催し、登壇した岡粼健グループ上席執行役員CFOが新たに「ジーユー（GU）」のクリエイティブ・ディレクターに就任したフランチェスコ・リッソ（Francesco Risso）について言及した。

リッソはイタリア出身。フィレンツェ、ニューヨーク、ロンドンでファッションを学んだのち、「プラダ（PRADA）」で10年間にわたりデザインの経験を積み、その後2016年から2025年まで「マルニ（MARNI）」のクリエイティブ・ディレクターを務めた。ファーストリテイリングとの関わりも深く、2022年にはユニクロとのコラボレーションライン「ユニクロ アンド マルニ（UNIQLO and MARNI）」を手掛けたことでも知られる。

同社が2025年10月に発表した2025年8月期通期決算におけるジーユーの業績は、売上収益が前年同期比3.6％増だったものの、営業利益は同9.3％減と落ち込んだ。1月8日に発表された2026年8月期第1四半期業績では増収増益だったが、期初予想を下回り、グループが求める成果は出せていない。

ジーユーの構造改革は、「事業運用精度の向上」「商品・ブランドの刷新」という2軸で進められている。リッソの起用は、後者にアプローチするための一手だ。同社は、ジーユーを本当の意味でのグローバルブランドに育てるためには、グローバルレベルの知見を持つクリエイティブ人材の参画が不可欠であると判断。マルニのクリエイションを統括した経験をもち、ユニクロとのコラボでかねてより親交があったリッソにオファーし、今回の就任が決まったという。ジーユーのマーチャンダイジングチームと手を取り合い、「新たな化学変化」を起こすことを期待する。岡粼グループ上席執行役員CFOは「ジーユーは自由で低価格、若者支持率ナンバーワンのファッションブランドを目指している。今回のリッソ氏の就任はそのためのマイルストーンとなる」とコメントした。

◆ファーストリテイリング26年8月期1Qは過去最高業績、通期見通しを上方修正

ファーストリテイリングの2026年8月期第1四半期は、売上収益が前年同期比14.8％増の1兆277億円、営業利益が同33.9％増の2109億1400万円と大幅な増収増益で着地。国内ユニクロ事業は期初予想を上回り増収増益、海外ユニクロ事業も全地域で増収増益を記録した。2026年8月期の通期業績予想を上方修正し、売上収益3兆8000億円、営業利益6500億円を見込んでいる。