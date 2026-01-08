「プーマ（PUMA）」が、ランニングカテゴリー「DEVIATE NITRO」シリーズの新作「DEVIATE NITRO ELITE 4」と「DEVIATE NITRO 4」を発売する。DEVIATE NITRO 4は1月23日に、DEVIATE NITRO ELITE 4は2月12日にプーマストア 原宿キャットストリートと大阪、公式オンラインストア、アプリ、一部取扱店舗で販売を開始する。

DEVIATE NITRO ELITE 4は、軽量性と反応性を重視したレースの走りを支えるレース用モデルとして製作。「DEVIATENITRO ELITE 3」をベースに、改良した「NITROFOAM ELITE」のクッショニングやアップデートしたカーボンファイバー製「PWRPLATE」、足の外側から内側への動きに伴うストレスを均等に分散するリブ構造を採用した。価格は2万9700円。

DEVIATE NITRO 4は、日々のランニングでスピード向上を目指すランナーに向けたモデルとして製作。メッシュアッパーやクッション性を備えた履き口、パッド入りのタンを採用したほか、独自の「PWRPLATE」や「PUMAGRIP」アウトソール、デュアルレイヤー構造の窒素注入フォームを取り入れた「NITROFOAM」ミッドソールを使用した。価格は2万2000円。

◾️プーマ：公式オンラインストア