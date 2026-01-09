日経225先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万1610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
52993.12円 ボリンジャーバンド3σ
52196.08円 ボリンジャーバンド2σ
51864.00円 5日移動平均
51610.00円 9日夜間取引終値
51465.00円 一目均衡表・転換線
51399.04円 ボリンジャーバンド1σ
51117.26円 8日日経平均株価現物終値
50680.00円 一目均衡表・基準線
50602.00円 25日移動平均
49845.00円 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49804.96円 ボリンジャーバンド-1σ
49285.07円 75日移動平均
49007.92円 ボリンジャーバンド2σ
48475.00円 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48210.88円 ボリンジャーバンド3σ
42814.80円 200日移動平均
株探ニュース
