　9日ナイトセッションの日経225先物は前日清算値比420円高の5万1610円で取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

52993.12円　　ボリンジャーバンド3σ
52196.08円　　ボリンジャーバンド2σ
51864.00円　　5日移動平均
51610.00円　　9日夜間取引終値
51465.00円　　一目均衡表・転換線
51399.04円　　ボリンジャーバンド1σ
51117.26円　　8日日経平均株価現物終値
50680.00円　　一目均衡表・基準線
50602.00円　　25日移動平均
49845.00円　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
49804.96円　　ボリンジャーバンド-1σ
49285.07円　　75日移動平均
49007.92円　　ボリンジャーバンド2σ
48475.00円　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
48210.88円　　ボリンジャーバンド3σ
42814.80円　　200日移動平均


株探ニュース