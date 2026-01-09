　9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3519.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

3576.31ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3523.69ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3519.50ポイント　　9日夜間取引終値
3508.30ポイント　　5日移動平均
3484.34ポイント　　8日TOPIX現物終値
3476.75ポイント　　一目均衡表・転換線
3471.06ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント　　一目均衡表・基準線
3418.44ポイント　　25日移動平均
3365.82ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
3313.19ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
3307.70ポイント　　75日移動平均
3303.88ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3260.57ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3004.39ポイント　　200日移動平均


株探ニュース