TOPIX先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションのTOPIX先物は前日清算値比38.0ポイント高の3519.5ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
3576.31ポイント ボリンジャーバンド3σ
3523.69ポイント ボリンジャーバンド2σ
3519.50ポイント 9日夜間取引終値
3508.30ポイント 5日移動平均
3484.34ポイント 8日TOPIX現物終値
3476.75ポイント 一目均衡表・転換線
3471.06ポイント ボリンジャーバンド1σ
3431.25ポイント 一目均衡表・基準線
3418.44ポイント 25日移動平均
3365.82ポイント ボリンジャーバンド-1σ
3313.19ポイント ボリンジャーバンド2σ
3307.70ポイント 75日移動平均
3303.88ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲上限）
3260.57ポイント ボリンジャーバンド3σ
3225.75ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲下限）
3004.39ポイント 200日移動平均
株探ニュース
