グロース先物テクニカルポイント（9日夜間取引終了時点）
9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。
718.50ポイント 一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.90ポイント 200日移動平均
715.10ポイント ボリンジャーバンド3σ
704.84ポイント 75日移動平均
702.11ポイント 8日東証グロース市場250指数現物終値
700.00ポイント ボリンジャーバンド2σ
699.00ポイント 9日夜間取引終値
692.80ポイント 5日移動平均
689.50ポイント 一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
684.90ポイント ボリンジャーバンド1σ
675.00ポイント 一目均衡表・転換線
669.80ポイント 25日移動平均
665.00ポイント 一目均衡表・基準線
654.70ポイント ボリンジャーバンド-1σ
639.60ポイント ボリンジャーバンド2σ
624.50ポイント ボリンジャーバンド3σ
株探ニュース
