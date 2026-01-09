　9日ナイトセッションの東証グロース市場250指数先物は前日清算値比4ポイント安の699ポイントで取引を終えた。夜間取引終了時点のテクニカルポイントは以下の通り。

718.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン2（雲上限）
716.90ポイント　　200日移動平均
715.10ポイント　　ボリンジャーバンド3σ
704.84ポイント　　75日移動平均
702.11ポイント　　8日東証グロース市場250指数現物終値
700.00ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
699.00ポイント　　9日夜間取引終値
692.80ポイント　　5日移動平均
689.50ポイント　　一目均衡表・先行スパン1（雲下限）
684.90ポイント　　ボリンジャーバンド1σ
675.00ポイント　　一目均衡表・転換線
669.80ポイント　　25日移動平均
665.00ポイント　　一目均衡表・基準線
654.70ポイント　　ボリンジャーバンド-1σ
639.60ポイント　　ボリンジャーバンド2σ
624.50ポイント　　ボリンジャーバンド3σ


株探ニュース