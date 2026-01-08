Stellantisジャパン株式会社は、アルファ ロメオのコンパクトSUV「JUNIOR」をベースとした限定車「JUNIOR Ibrida INTENSA」を、2026年1月7日より全国の正規ディーラーで発売した。

同モデルは、INTENSAシリーズの最後を飾るモデルとして登場し、ゴールドアクセントを施した専用エクステリアや、アルカンターラ素材とタンカラーで統一した上質なインテリアを採用しているのが特徴だ。洗練されたイタリアンデザインと先進ハイブリッド技術を融合し、180台限定で展開される特別仕様車となる。

アルファ ロメオ 限定車「JUNIOR Ibrida INTENSA」を発売

INTENSAシリーズの最後を飾る、JUNIOR Ibrida ベースの限定車 ゴールドが際立つ専用エクステリアパーツと、アクセントカラーが彩る上質な室内空間 180台限定で、1月7日（水）より、アルファ ロメオ正規ディーラーにて発売

Stellantisジャパン株式会社（本社：東京都港区、代表取締役社長：成田 仁）は、アルファ ロメオのコンパクトSUV、JUNIORの限定車「JUNIOR Ibrida INTENSA（ジュニア イブリダ インテンサ）」を、2026年1月7日（水）より180台限定で、全国のアルファ ロメオ正規ディーラーにて発売します。メーカー希望小売価格は、5,080,000円（税込）です。

“INTENSA”はイタリア語で「強烈な」「情熱的な」「力強い」を意味し、アルファ ロメオの情熱を象徴する限定シリーズとして、昨年9月に発売した「TONALE Hybrid INTENSA」を皮切りに、GIULIA、STELVIOにも展開されてきました。ブランドのDNAを反映した独自の仕様とディテールにより、洗練されたデザインを際立たせ、アルファ ロメオならではの情熱を表現してきたこのシリーズを、今回登場する「JUNIOR Ibrida INTENSA」が締めくくります。

ベースとなるJUNIOR Ibrida は、アルファ ロメオの美学を凝縮したコンパクトSUVとして、洗練されたイタリアンデザインと先進のハイブリッド技術を融合したモデルです。都市での快適性とスポーティな走りを両立し、日常に情熱的なドライビング体験をもたらします。

「JUNIOR Ibrida INTENSA」の外装には、グロスブラックを基調にゴールドのアクセントを組み合わせたINTENSA専用のパーツを備えています。さらに、ビショーネ（蛇）をあしらったプログレッソ・デザインのスクデット（盾型グリル）をボディ同色に仕立てることにより、美しいボディラインにさらなる存在感と気品を与えています。

内装では、タンカラー（淡い茶色）のアクセントとアルカンターラ素材を随所に採用し、クラフトマンシップが息づく上質な空間を演出しています。シートやセンターアームレストにはINTENSAロゴが刻まれ、細部にまでこだわった仕上げが限定車ならではの特別感を際立たせます。

「JUNIOR Ibrida INTENSA」 の特別装備は、以下の通りです。

・グロスブラック＋ゴールドアクセント ボディキット（特別エクステリアパーツ）

・スクデット プログレッソ（ボディ同色）

・18インチ ペタリ アルミホイール （ゴールド仕上げ）

・アルカンターラ/エコレザーシート（タンカラーステッチ）

・アルカンターラ インテリア加飾（タンカラーステッチ、INTENSAロゴ）

・アルカンターラ/レザー ステアリング（タンカラーステッチ、オーディオコントローラー付き）

※写真は欧州仕様車です

ボディカラーは、「トルトーナ ブラック」（100台限定）と、「ブレラ レッド/ブラックルーフ」（80台限定）の2色展開です。

詳細は、特設サイトをご確認ください。

URL：https://www.alfaromeo-jp.com/campaign/intensa/

Alfa Romeoについて

Alfa Romeo（アルファ ロメオ）は、1910年にイタリア・ミラノで創業して以来、レーシングカーを起点に、革新と情熱を体現したデザインと卓越した走行性能を追求してきました。1925年の世界選手権制覇や、1950年のF1初代王者など、数々の栄光がそのスポーティな精神を物語っています。2025年にはコンパクトSUV、JUNIORを発表し、ブランドの精神をより身近に感じられる選択肢を加え、新しい世代や幅広いライフスタイルに応えています。アルファ ロメオは、情熱と革新を原動力に、スポーティネスとエレガンスを融合させたスタイルで、心を揺さぶるドライビング体験を提供し続けています。

リリース提供元：Stellantisジャパン株式会社