µ»ö³µÍ×3ÅÀ
①¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¤Î10¼þÇ¯µÇ°¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡ª
②¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç´ÊÃ±¤Ë»²²Ã¤Ç¤¤ë¡ª
③°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ¤Î³«ºÅ¤Ç¥Æー¥ÞÊÌ¤Ë3²ó¥Á¥ã¥ó¥¹¤¢¤ê¡ª
½ÉÇñ·ô¤ä¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¤ò¥×¥ì¥¼¥ó¥È
»×¤¤½Ð¤Î°ìËç¤¬¤´Ë«ÈþÂÎ¸³¤ËÊÑ¤ï¤ë¡ª
Ì¾¸Å²°±Ø¤«¤éÅÌÊâ·÷Æâ¤Î¤µ¤µ¤·¤Þ¥é¥¤¥Ö¥¨¥ê¥¢¤ËÐÊ¤à¥é¥°¥¸¥å¥¢¥êー¥Û¥Æ¥ë¡Ø¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡Ù¤¬¡¢2026Ç¯1·î21Æü(¿å)¤Ë³«¶È10¼þÇ¯¤ò·Þ¤¨¤Þ¤¹¡£
¤½¤ó¤ÊÀáÌÜ¤ÎÇ¯¤Ë¡¢¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ëSNS¥Õ¥©¥È¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤ò°ìÇ¯¤òÄÌ¤·¤Æ³«ºÅ¤·¤Þ¤¹¡£
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤äµÇ°Æü¤Î¥Ç¥£¥Êー¡¢½ÉÇñ»þ¤Î¤Ò¤È¥³¥Þ¤Ê¤É¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤ËË¬¤ì¤¿¤³¤È¤¬¤¢¤ë¿Í¤Ï¤â¤Á¤í¤ó¡¢¤³¤ì¤«¤éË¬¤ì¤ëÍ½Äê¤Î¿Í¤âÂÐ¾Ý¤È¤Ê¤ê¤Þ¤¹¡£
¼Ì¿¿¤È¥¨¥Ô¥½ー¥É¤ò¥¤¥ó¥¹¥¿¤ËÅê¹Æ¤¹¤ë¤À¤±¤Ç¡¢¥Û¥Æ¥ë¤ÇÍøÍÑ²ÄÇ½¤Ê¾·ÂÔ·ô¤¬Åö¤¿¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¡ª
¡Ø¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ë Ì¾¸Å²°¡Ù¤Ç¤ÎÆÃÊÌ¤Ê»þ´Ö¤äÈóÆü¾ï¤ÎÂÎ¸³¤ò²þ¤á¤Æ³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤È¤¤¤¦¤³¤È¤Ç¡¢°ìÇ¯¤ËÅÏ¤Ã¤ÆÃíÌÜ¤·¤¿¤¤¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ç¤¹¤Í¡£
¥¥ã¥ó¥Úー¥ó³µÍ×
¡Ú¼Â»Ü´ü´Ö¡Û
1/21(¿å)～12/31(ÌÚ)
Ìó1Ç¯´Ö¤ËÅÏ¤ê¼Â»Ü¤µ¤ì¡¢´ü´ÖÃæ¤Ï¥Æー¥ÞÊÌ¤Ë3²óÊç½¸¤¬¹Ô¤ï¤ì¤Þ¤¹¡£
µ¨Àá¤´¤È¤Ë°ã¤Ã¤¿É½¾ð¤ò¸«¤»¤ë¥Û¥Æ¥ë¤À¤«¤é¤³¤½¡¢½Õ²Æ½©Åß¤½¤ì¤¾¤ì¤Î»×¤¤½Ð¤òÅê¹Æ¤Ç¤¤ë¤Î¤¬Ì¥ÎÏ¤Ç¤¹¤Í¡£
±þÊçÊýË¡¤Ï¤È¤Æ¤â¥·¥ó¥×¥ë¤Ç¤¹¡£
①¥¤¥ó¥¹¥¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥Õ¥©¥íー
②¥Û¥Æ¥ë¤Ç»£±Æ¤·¤¿¼Ì¿¿¤òÍÑ°Õ
③»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤òÉÕ¤±¤ÆÅê¹Æ¤¹¤ë
④Åê¹Æ»þ¤Ë¸ø¼°¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤ò¥¿¥°ÉÕ¤±
⑤¼Ì¿¿¤Ë¤Þ¤Ä¤ï¤ë¥¨¥Ô¥½ー¥É¤òÅº¤¨¤ë
»ØÄê¤Î¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ï¡Ä
#¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°10¼þÇ¯
#¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°³«¶È10¼þÇ¯
¥×¥é¥¹³ÆÊç½¸´ü´Ö¤ËÈ¯É½¤µ¤ì¤ë»ØÄê¥Ï¥Ã¥·¥å¥¿¥°¤Ç¡¢Âè1²ó¤Ï¡Ö#¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¡×¡£
Âè2²ó°Ê¹ß¤Ï½ç¼¡¸ø¼°¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤Ë¤Æ¤ªÃÎ¤é¤»¡£
Èó¸ø³«¥¢¥«¥¦¥ó¥È¤Î¾ì¹ç¤ÏÂÐ¾Ý³°¤È¤Ê¤ë¤Î¤Ç¡¢¤´Ãí°Õ¤ò¡£
Âè1²ó¥Æー¥Þ
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¤ªµ¤¤ËÆþ¤ê¤Î¾ì½ê¡×¡£¥í¥Óー¤ä¥Á¥ã¥Ú¥ë¡¢¥é¥¦¥ó¥¸¤Ê¤É¡¢¿´¤Ë»Ä¤Ã¤Æ¤¤¤ë¥¹¥Ý¥Ã¥È¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Þ¤¹¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
1/21(¿å)～3/31(²Ð)
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥Ë¥åー¥èー¥¯¥é¥¦¥ó¥¸
¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È(1ÁÈ)
Í¥²í¤Ê¶õ´Ö¤Ç³Ú¤·¤à¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¤Ï¡¢¼Ì¿¿±Ç¤¨¤âÈ´·²¡£¥Û¥Æ¥ë¤é¤·¤¤²Ú¤ä¤«¤Ê°ìËç¤Ç¤Î±þÊç¤¬¤ª´«¤á¤Ç¤¹¡£
Âè2²ó¥Æー¥Þ
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¤ª½Ë¤¤¡×¡£ÃÂÀ¸Æü¤äµÇ°Æü¡¢¥×¥í¥Ýー¥º¤Ê¤É¡¢¿ÍÀ¸¤ÎÀáÌÜ¤È¤Ê¤ë¥·ー¥ó¤¬ÂÐ¾Ý¤Ç¤¹¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
6/1(·î)～7/31(¶â)
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
¥°¥é¥Þ¥·ー¥¹¥¤ー¥È
¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹ ¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È(1ÁÈ)
ÆÃÊÌ¤ÊÆü¤Î¿©»ö¤ËÁª¤Ð¤ì¤ë¤³¤È¤ÎÂ¿¤¤¥ì¥¹¥È¥é¥ó¤Ç¤ÎÂÎ¸³¤ò¡¢¤â¤¦°ìÅÙ³Ú¤·¤á¤ë¥Á¥ã¥ó¥¹¤Ç¤¹¡£
Âè3²ó¥Æー¥Þ
¥Æー¥Þ¤Ï¡Ö¥Û¥Æ¥ë¤Ç²á¤´¤·¤¿¥¯¥ê¥¹¥Þ¥¹¡×¡£¥¤¥ë¥ß¥Íー¥·¥ç¥ó¤äÁõ¾þ¤ËºÌ¤é¤ì¤¿Åß¤Î¥Û¥Æ¥ë¤Ç¤Î¼Ì¿¿¤òÅê¹Æ¤·¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡£
¡Ú±þÊç´ü´Ö¡Û
11/1(Æü)～12/31(ÌÚ)
¡Ú¥×¥ì¥¼¥ó¥È¡Û
½ÉÇñ(Ä«¿©ÉÕ¤)¥Ú¥¢¥Á¥±¥Ã¥È1ÁÈ
¤´Ë«Èþ¥¹¥Æ¥¤¤Ë»È¤¨¤ë´ò¤·¤¤¥×¥ì¥¼¥ó¥È¤Ç¤¹¡ª
ÅöÁª¼Ô¤ÎÈ¯É½
ÅöÁª¼Ô¤Ë¤Ï¥¤¥ó¥¹¥¿¤Î¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥á¥Ã¥»ー¥¸¤ÇÏ¢Íí¤¬¤¢¤ê¤Þ¤¹¡£
Âè1²óÈ¯É½¡§4·î5Æü
Âè2²óÈ¯É½¡§8·î5Æü
Âè3²óÈ¯É½¡§ÍâÇ¯1·î5Æü
³Æ¾ÞÉÊ¤Ë¤ÏÍøÍÑ´ü´Ö¤¬ÀßÄê¤µ¤ì¤Æ¤ª¤ê¡¢¥¢¥Õ¥¿¥Ìー¥ó¥Æ¥£ー¡¢¥Ç¥£¥Êー¥³ー¥¹¡¢½ÉÇñ¤½¤ì¤¾¤ìÌµÍý¤Î¤Ê¤¤¥¹¥±¥¸¥åー¥ë¤Ç³Ú¤·¤á¤Þ¤¹¡£
¡Ø¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°¡Ù¤ÏÆü¾ï¤«¤é¾¯¤·Î¥¤ì¤¿»þ´Ö¤ò²á¤´¤»¤ë¾ì½ê¡£
10¼þÇ¯¤È¤¤¤¦ÀáÌÜ¤Ë¡¢¤³¤ì¤Þ¤Ç¤Î»×¤¤½Ð¤ò¼Ì¿¿¤Ç¿¶¤êÊÖ¤ë¤³¤Î¥¥ã¥ó¥Úー¥ó¤Ï¡¢¼«Ê¬¼«¿È¤Ø¤Î¤´Ë«Èþ¤Ë¤â¡¢ÂçÀÚ¤Ê¿Í¤È¤Î»þ´Ö¤ÎºÆ³ÎÇ§¤Ë¤â¤Ô¤Ã¤¿¤ê¤Ç¤¹¡£
¤½¤¦¤¤¤¨¤Ð¡¢¤¢¤Î»þ¤Î¼Ì¿¿¤¬¤¢¤Ã¤¿¤Ê¡Ä¡£¤½¤ó¤Ê°ìËç¤¬¡¢¼¡¤ÎÆÃÊÌ¤ÊÂÎ¸³¤Ë¤Ä¤Ê¤¬¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡£
Åê¹Æ¼Ì¿¿»²¹Í¥¤¥áー¥¸
¥Û¥Æ¥ëÃæÄí
¿ä¤·³è¥×¥é¥ó
½ÉÇñ¥Ç¥³¥ìー¥·¥ç¥ó¥ëー¥à
¥°¥é¥Þ¥·ー¥¹¥¤ー¥È¤Ç¤ª½Ë¤¤
¤ªÉô²°¤Ç¥×¥í¥Ýー¥º
Å¹ÊÞÌ¾¡§¥¹¥È¥ê¥ó¥°¥¹¥Û¥Æ¥ëÌ¾¸Å²°
½»½ê¡§Ì¾¸Å²°»ÔÃæÂ¼¶èÊ¿ÃÓÄ®4-60-7
ÅÅÏÃÈÖ¹æ¡§052-589-0577(ÂåÉ½)
¸ø¼°¥µ¥¤¥È¡§https://www.strings-group.jp/nagoya/