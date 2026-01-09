流通経済大柏の安藤晃希「悔しさと自分の現実と両方をしっかりと受け止めています」

12月28日の開幕戦を皮切りに幕を開けた第104回全国高校サッカー選手権大会。

全国各地の予選を勝ち抜いた48代表校がしのぎを削って、1月12日の聖地・国立競技場の舞台を目指す熱戦を彩った選手たち、チームを紹介していく“冬の主役たち”。

今回はベスト4の4チームのそれぞれのキーマンをピックアップする。1月10日に準決勝の鹿島学園戦を控える流通経済大柏の水戸ホーリーホック内定のMF安藤晃希について。昨年、国立のピッチを踏み、プロ内定の10番が心に秘める想いとは。

「悔しさと自分の現実と両方をしっかりと受け止めています」

昨年度の選手権でジョーカーとして起用され、準決勝の東海大相模戦、決勝の前橋育英戦では得意のスピードに乗ったドリブルで何度もチャンスを作り出し、国立競技場の観衆を沸かせた安藤は、今年10番を託され、複数のJクラブからオファーが来るなかで、J2で首位を走っていた水戸加入を決めるなど、大会前は注目の存在だった。

だが、今大会は初戦の米子北戦で後半18分から、3回戦の大分鶴崎戦で後半頭からの出場。そして、準々決勝の大津戦は最後まで出番は来なかった。

「試合終わった後に、エノさん（榎本雅大監督）から『お前が守備もできるような選手だったら、たぶん起用していた。けど、必ず点差を追いかける場面やゴールが欲しい場面もあるから、そのときは必ず出す』と言われて、悔しかったですが、その通りだと思いました」

課題は守備だとこの3年間で言われ続けた。それを改善しようと必死で努力を重ねたが、唯一無二であるドリブルを繰り出そうと思うと、どうしてもゴールまでの距離が遠くなってしまったり、仕掛ける回数が減ってしまったりすることが頭を悩ませていた。

どちらもできるようにならないといけないのは、プロに進む選手だからこそ明白であった。

だからこそ、より自分と向き合って考えるようになり、その葛藤のなかで守備面はどんどん改善はされていった。だが、流通経済大柏にはそれ以上に守備面で成長著しい選手はいるし、何よりどの選手も試合に出るために必死で己を磨いている。

全国トップの厳しい環境のなかで、「プロ内定だから」「10番だから」という言葉は一切通用しない。フラットで今、調子がいい選手、勢いのある選手がピックアップされてピッチに立ち、交代選手も流れのなかで適した特徴を持つ選手をチョイスする。チームのフェアな競争のなかでの判断ゆえの現実だった。

「僕のなかでも大津戦に使われない理由は理解しているし、受け止めています。同時に『自分が決める』という自信や気持ちは絶対に失ってはいけないと思っているので、準決勝では必ずどこかでやってくるチャンスをモノにしてチームの勝利につなげて、次はスタメンで使いたいと思ってもらえるように僕は準備するだけです」

榎本監督の言葉は、一見かなり厳しいように映るが、実は大きな愛情が含まれていた言葉だった。これからプロのステージに行けば、試合に毎回出られる保証はないし、必ず課題を指摘されて試合に出られない時期にぶち当たる。そうしたときに、育成年代でそういう経験をしてこなかった選手は意外と脆い。

プロ内定、10番、昨年の経験者というだけで、課題をうやむやにしたまま試合に出続けられる環境より、今の段階に明確に突きつけられながら、自分と向き合い、創意工夫する経験は将来に必ず役に立つ。何よりそれを彼自身がきちんと理解している。

「エノさんが僕のことを思ってくれているのは伝わります。だからこそ、余計に貢献できていない自分が悔しい」

準決勝の相手、鹿島学園は4-4-2で強固なブロックを敷きながら、渡部隼翔と内海心太郎のフィジカルも技術もスピードもある2トップを活用したカウンターで仕留めてくるチーム。

ブロックを打ち破るドリブルは、相手にとっても脅威になることは間違いないだけに、スタートでも途中からでも試合のキーマンになるだろう。

「昨年、国立でPKを外して優勝を逃した。あのとき、3年生に『来年、必ずもう一度国立に連れていく』と約束をして、戻ってくることができた。加えて今回も周りの選手たちに連れてきてもらった舞台でもあるので、もしチャンスをもらえたら、チームのために守備をしながら、『ここぞ』という場面で僕のドリブルで打開をしてゴールに結びつける。その瞬間を絶対に逃さないようにハングリーに戦いたいと思います」

その表情と言葉に逞しさを感じた。「出たら有言実行する」。シンプルな答えにたどり着いたナンバー10の本領発揮はここからだ。（安藤隆人 / Takahito Ando）