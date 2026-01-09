大和田獏、手作りの鍋料理＆副菜を紹介「身体が温まりそう」「美味しそう」
俳優の大和田獏（75）が7日、自身のインスタグラムを更新。手作りの鍋料理と副菜を披露した。
【写真】「身体が温まりそう」「美味しそう」大和田獏が披露した手作りの鍋料理＆副菜
大和田は「#ばくめし 久しぶりのばくめし投稿です。鴨ネギ鍋 ネギは少しフライパンで焼いて！この後水菜に椎茸も入れて頂きました。もうひとつは作り置きのほうれん草の黒胡麻和え！先日草津で買った黒胡麻をたっぷり使って美味しく出来ました。鍋の汁はばくうまばくめしに載せたブリ鍋とほぼ同じです」とつづり、鴨肉と焼きネギが入った鍋や、ほうれん草の黒胡麻和えの写真を投稿した。
香ばしく焼いたネギと鴨肉が入った鍋は、寒い季節にぴったりの一品で、副菜のほうれん草の黒胡麻和えも丁寧に作られており、手料理へのこだわりが伝わる内容となっている。
この投稿にフォロワーからは「身体が温まりそう」「美味しそう」「寒い日は暖まって良いですよね」といった声が寄せられている。
