FRUITS ZIPPER櫻井優衣、極太眉毛にヒゲも… 衝撃ビジュにSNS騒然「アイドル体張り過ぎ」「見たことない状態に…」
アイドルグループ・FRUITS ZIPPERの櫻井優衣8日が8日放送の『ドリフに大挑戦 馬力全開！小学校にも出張しちゃいましたSP』（後7：00〜9：54）に出演。体当たりすぎるビジュアルが話題を集めている。
【写真】こんなになっていいの…衝撃的な姿を公開した櫻井優衣
同番組は“ドリフを愛してやまない芸能人たち”が大集結し、ザ・ドリフターズのメンバーとともにおなじみコントに挑戦していく爆笑バラエティー番組。2021年9月の第1弾以来、多くのドリフ大好き芸能人が加わり、脈々と“ドリフの世界観”を受け継いできた。
櫻井のコントの舞台は路地裏。子どもたちが壁に勝手に落書きをほどこしていたのだが、櫻井のポスター写真にも顔に大胆な落書きがされていた。警察官役の 飯塚悟志が不憫そうにポスターを見ている中、路地裏にまさかの本人が登場。しかし、その顔にはポスターと同じ落書きがされており、口の周りにはヒゲのように、眉毛は極太というビジュアル。飯塚を困惑させるという内容だった。
昨年紅白に出場し、2月にはソロコンサートを開催するトップアイドルの体当たりぶりに視聴者からは「あなたのサービス精神、どうなっとるん」「ほんとに大挑戦でしたわ」「アイドル体張り過ぎてる笑笑」「見たことない状態になってるんやけどなにこれ笑」といった反響が相次いだ。
